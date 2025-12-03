El PSOE convoca a las responsables de Igualdad en mitad del terremoto por el caso Salazar

El malestar crece por momentos entre las mujeres del PSOE por la gestión del caso Salazar. Por ello, la dirección nacional ha convocado para este miércoles una reunión por videoconferencia con las responsables y portavoces de Igualdad del partido en toda España para tratar la situación.

Fuentes socialistas confirman que la Secretaría de Igualdad del PSOE, pilotada por Pilar Bernabé, ha citado al final de la tarde del miércoles a las responsables y portavoces del área en los territorios. Desde Ferraz indican: "Estas reuniones se hacen con cierta frecuencia. Obviamente se hablará del tema de Paco Salazar, entre otros".

Los socialistas han defendido durante estas horas que sigue abierto el proceso de investigación sobre Salazar después de que eldiario.es publicara que Ferraz había cortocircuitado el proceso al haberse dado de baja del partido el antiguo asesor de Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa.

En las denuncias presentadas en los canales del partido se contaba cómo Salazar "se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote". El Gobierno, a través de Pilar Alegría, calificó de "vomitivos" estos comportamientos y argumentó que se actuó en cuanto se tuvo conocimiento (Salazar renunció a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE cuando saltó la información horas antes del vital Comité Federal del partido en el que Sánchez remodeló la dirección tras la irrupción del caso Cerdán).

Entre sectores de mujeres del PSOE ha crecido en los últimos días la indignación por la forma en la que se está gestionando la investigación interna de este caso. Las denuncias llegaron en julio al buzón del partido, pero desde entonces no se había avanzado en la instrucción. Incluso el partido alegó errores informáticos tras revelarse que se había producido una "interrupción momentánea del acceso al canal de comunicación", como señaló el partido.

El caso Salazar ha supuesto un duro golpe para el PSOE en el terreno del feminismo en un momento en el que el partido también ha sufrido las consecuencias de las demoledoras conversaciones que aparecen en el sumario del caso Cerdán donde José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán hablan sobre prostitutas.