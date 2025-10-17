Cerdán pide al juez su excarcelación tras haber dejado en libertad a Ábalos y Koldo

El exdirigente socialista Santos Cerdán ha vuelto a pedir al juez del Tribunal Supremo que le excarcele después de que esta semana haya acordado mantener en libertad con medidas cautelares al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Quien fuese secretario de Organización del PSOE denuncia en un nuevo escrito, al que ha tenido acceso EFE, el "incomprensible agravio comparativo" que sufre respecto al resto de investigados tras llevar ya -subraya- "ciento siete días" en la cárcel madrileña de Soto del Real.

Por eso, ha vuelto a pedir al juez Leopoldo Puente que ponga fin a su situación de prisión preventiva porque, si el magistrado no ha contemplado riesgo de destrucción de pruebas en Ábalos o Koldo García, "es difícil entender" qué acciones de "destrucción" de pruebas ha podido hacer "en carácter exclusivo" Cerdán, argumenta.

Así lo argumentan sus abogados en el escrito en el que formulan la quinta petición de libertad del también exdiputado desde que ingresó en prisión preventiva a finales de junio ante los "nutridos y poderosos" indicios de que habría tenido un "papel directivo" en una presunta trama de mordidas por adjudicaciones de obra pública.

Los abogados cuestionan que si Ábalos y su exasesor están investigados por integración en una presunta organización criminal de la que formaría parte Cerdán, "no llega muy bien a comprenderse cómo una parte de esa 'trama'" puede poner en riesgo pruebas, mientras el resto no.

"(...) No existe argumento constitucional que permita prolongar ni un día más la situación de prisión del señor Santos Cerdán", incide la defensa del exdirigente socialista, que rechaza que el hecho de que esté pendiente un informe policial sobre su patrimonio "no es un motivo" que avale que siga en la cárcel.

A lo largo de su escrito, los abogados vuelven a rechazar que haya indicios suficientes contra Cerdán y subrayan que éste "no aparece en ningún momento" en el reciente informe patrimonial que sembró dudas sobre gastos de casi 95.000 euros de Ábalos, como tampoco aparecen los presuntos pagos que, según la UCO, habría gestionado el exdiputado en favor del exministro y su exasesor.

Tras ese informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "no se puede afirmar que haya existido pago alguno" de Cerdán a Ábalos, según el escrito, que vuelve a ahondar en las presuntas irregularidades denunciadas desde el inicio de la causa.

Los abogados de Cerdán llevan meses denunciando que su "inmunidad parlamentaria" fue "violentada" al ser investigado antes de renunciar a su escaño, e insisten en el "importante impacto" que la causa tiene en "la actividad del poder legislativo y de la estabilidad del Gobierno".

Cuestionan que el juez haya ordenado a la UCO remitir un informe sobre los mensajes entre Ábalos, Koldo García y el presunto comisionista Víctor de Aldama con aforados, como el ministro Ángel Víctor Torres, pero el juez le ha dicho en dos ocasiones que no se trata de una investigación a aforados.

Santos Cerdán está investigado por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.