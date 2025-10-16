Koldo imita la estrategia de Ábalos y la Fiscalía repite, tampoco pedirá prisión provisional

La Fiscalía no ha pedido prisión provisional para Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, después de que se haya acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que Koldo ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y no dar explicaciones sobre los gastos "opacos" del exdirigente socialista de 95.437 euros que generalmente pagaba su exmujer y él como su "custodio y gestor", ni tampoco sobre el lenguaje en clave respecto del dinero en efectivo que manejaban como "txistorras", "soles" y "lechugas".

En la vistilla que se ha celebrado a continuación para revisar sus medidas cautelares, se ha repetido el guión que aconteció ayer con Ábalos, de manera que el PP, que ejerce la representación letrada de las acusaciones populares, ha pedido el ingreso en prisión, una petición que, sin embargo, no ha apoyado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.