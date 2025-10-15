Ábalos se acoge a su derecho a no declarar y la Fiscalía no pide su ingreso en prisión

La Fiscalía no ha pedido prisión provisional para el exministro José Luis Ábalos después de que este miércoles se haya acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, según informa EFE.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el exministro, por vez primera en sus cuatro declaraciones en el alto tribunal, ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y no dar explicaciones por el informe que sembró sospechas en gastos de 95.437 euros.

El exministro ha guardado silencio porque considera que está indefenso una vez que el juez le ha obligado a comparecer con su abogado, pese a haber renunciado hace dos días a sus servicios por "diferencias irreconducibles" entre ambos, explican las fuentes.

Y en la vistilla que se ha celebrado a continuación para revisar sus medidas cautelares, la acusación popular, cuya representación letrada ejerce el PP, ha pedido el ingreso en prisión, una petición que, sin embargo, no ha apoyado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Según las fuentes, la Fiscalía ha destacado que se han reforzado los indicios contra él tras el último informe de la UCO pero ha precisado que no han variado las circunstancias que determinan prisión, por lo que ha pedido que se mantengan las medias cautelares que ya pesan sobre él, estas son prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.

Ahora, el juez tiene que dictar un auto en el que decida si mantiene las cautelares o las endurece a partir de la petición de la acusación popular, que ha instado al ingreso en prisión como ya hiciera en la última declaración del pasado 23 de junio.

La salida de Ábalos del ministerio redujo de forma drástica los ingresos en efectivo de la trama

La citación del exministro ha estado marcada por las averiguaciones plasmadas por la UCO en su último informe, donde el juez vio afianzados los indicios sobre la obtención de "ingresos irregulares y opacos" por su parte y por la de su exasesor Koldo García.

Los agentes detectaron "desembolsos" del exministro que ascienden a 95.437 euros, que Ábalos "no habría compensado por vía bancaria". En ese montante, figuran "al menos" 20.799 euros en gastos "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada".

También puso el foco la UCO en pagos en efectivo del PSOE "sin que conste respaldo documental ni información alguna", y alertó de un posible lenguaje en clave: Koldo García y su exmujer hablaban de chistorras (billetes de 500 euros), soles (200 euros) y lechugas (100 euros), y de la "existencia de una contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos", y el exministro aludía a "folios".