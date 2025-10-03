La salida de Ábalos del ministerio redujo de forma drástica los ingresos en efectivo de la trama

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha señalado en varias ocasiones el uso de dinero en efectivo como modus operandi principal de la presunta trama de corrupción protagonizada por José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

Así se vuelve a constatar en un nuevo informe de la policía judicial, entregado al Tribunal Supremo este 3 de octubre, al que ha tenido acceso este medio. El documento es un análisis patrimonial de las cuentas bancarias y de las comunicaciones de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, entre ellos y con su entorno.

Según dicho informe, Koldo García ingresó 654.690 euros en efectivo en sus cuentas y las de su entorno —que incluye a su mujer, su hija y su hermano— entre 2017 y 2022. La mayor cifra corresponde a 2020, el año de la pandemia, cuando el asesor depositó 207.955 euros en metálico.

Las cantidades de efectivo ingresadas por Ábalos son mucho más bajas, aunque también reseñables: entre 2014 y 2024, el exministro aportó a sus cuentas 60.270 euros en metálico. La UCO señala que los historiales de ingresos “siguen un patrón similar”: en ambos casos “se incrementan de forma significativa” de 2018 a 2021, periodo en el que comparten trayectoria profesional en el Ministerio de Transportes, alcanzan su máximo en 2020 y empiezan a bajar en 2021, año en el que Ábalos deja de ser ministro.

Alquileres sin declarar y transporte de efectivo

En el caso de Ábalos, 8.500 euros del total de 60.270 ingresados en metálico corresponden a las rentas por el alquiler de una casa en Madrid. Los inquilinos, a la sazón Koldo García y su mujer, Patricia Ruiz, le pagaban algunas mensualidades en mano. El informe destaca que los ingresos por esta vivienda, hallados por la UCO en las cuentas de Ábalos, no constan en los datos declarados por el exministro a Hacienda, ni en efectivo ni en transferencia.

El uso del dinero en metálico era mucho mayor en el caso de Koldo y su mujer que en el de Ábalos, como muestra, además de las cifras de ingresos, un episodio que tuvo lugar en marzo de 2019, según los dispositivos intervenidos a Koldo. El exasesor le pide a su mujer que traslade a Navarra 20.000 euros en billetes de 500 —“chistorras”, según el lenguaje que utilizan en sus comunicaciones— para cambiárselos por billetes más pequeños a un empresario hostelero.

Koldo explica a su mujer cómo transportar el dinero en el tren —”Divídelo. Maleta, bolso, abrigo y cartera”, le señala— y qué decirle al hostelero, al que debe transmitirle que los billetes “se los van dando por los gastos que hace al mes” y no sabe qué hacer con ellos, porque “le da vergüenza dárselos a nadie por el cargo que ocupa, haber [sic] que dirán”. Con “los gastos que hace al mes”, el exasesor se refiere a las liquidaciones de gastos que le hacía el PSOE e intenta hacer ver que dichos reintegros se los abonan en billetes de 500 euros.

Koldo y Patricia gestionaban el dinero de Ábalos

Según los investigadores, el matrimonio formado por Koldo García y Patricia Ruiz guardaba y gestionaba el patrimonio de José Luis Ábalos, suministrándole efectivo en su casa o en su despacho cuando este lo requería. En estas conversaciones el efectivo aparece también bajo la clave “folios”, con mensajes como “necesito 20 folios para el jefe en su despacho” de Koldo a Patricia, que también trabajaba en el ministerio, o “a ver si mañana te acuerdas y me traen folios a casa”, de Ábalos a Koldo.

Además, según consta en las comunicaciones intervenidas, se encargaban también de gestionar todo tipo de transferencias al entorno del ministro, desde la pensión alimenticia o el dentista de su hijo pequeño, hasta la matrícula de la universidad [Complutense] de Jessica, su pareja, para la que también adquirían obsequios como unos pendientes de oro o un iPhone como “regalo de notas”.

De esta dinámica “sostenida en el tiempo” según la cual “Koldo asumió distintos gastos personales y familiares de Ábalos sin que conste devolución o compensación de este último”, la UCO cuantifica un total de 95.437 euros “sin descartar la existencia de otros muchos desembolsos sobre los que no se hubieran comunicado por los medios intervenidos”.

Estos pagos sin justificar, según la UCO, “refuerzan la existencia de ingresos en efectivo no declarados que se producen en el mismo marco temporal que los hechos investigados”. En ellos se incluyen, entre otros destinatarios, pagos a cuentas de Fiadelso, la ONG de Ábalos, por valor de 24.514 euros– de los cuales 5.808 se abonaron a la sede de Perú—, o a Carlos, su hijo, por valor de 18.078 euros.

20.799 euros están catalogados por la UCO como “otros gastos personales” y corresponden en su mayoría a pagar los desplazamientos y hoteles de mujeres que visitaban al entonces ministro, así como pequeñas transferencias para ellas que Ábalos solicitaba a Koldo mediante mensajes como: “¿Puedes transferir 300 a Michel? Confírmame para decírselo que está canina”.

En una ocasión, tras una de estas peticiones, Ábalos bromeó con su asesor: “¡Si aún me pudiera deducir estos donativos de la renta!”.

Los pagos del PSOE

Un epígrafe del informe de la UCO se dedica a “fondos en efectivo procedentes del PSOE”. Según la documentación aportada por el partido al Tribunal Supremo, el exministro recibió del partido 19.638 euros en metálico entre 2017 y 2021 en concepto de liquidaciones de gastos, mientras que a Koldo se le entregaron 11.921 euros en efectivo en el mismo periodo y por idéntico concepto.

En el informe constan dos fotografías de sobres con dinero, uno para Ábalos y otro para su asesor, enviadas por Patricia Ruiz a Koldo tras recogerlos en Ferraz. En otras ocasiones fue Joseba Izaguirre, el hermano de Koldo, el que acudió a recoger el efectivo.

El PSOE ha asegurado en un comunicado que “todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados” y que “así lo recoge el informe de la UCO”.

Sin embargo, el documento señala que “se han localizado mensajes que apuntan a entregas de dinero en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el partido” y apunta a una “falta de concordancia” entre las cantidades declaradas y las cifras a las que se hace referencia en las comunicaciones intervenidas.

Además, la UCO recuerda que Celia Rodríguez, una de las trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE que mantenía contacto con Patricia Ruiz cuando esta última iba a recoger el dinero, declaró en sede judicial que los reintegros a Ábalos se hacían mediante transferencia bancaria, como consta en una grabación que se encontraba en el portátil de Koldo.