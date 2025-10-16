El exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, será el nuevo abogado de Ábalos

El exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista ha sido el elegido por el exministro de Transportes José Luis Ábalos para representarle en el caso Koldo, según informa EFE.

Así lo ha confirmado a EFE el abogado, doctor en Derecho, profesor universitario, y experto en extradiciones gracias a su experiencia como fiscal en la Audiencia Nacional.

Bautista se incorporó recientemente a Chabaneix Abogados, firma con más de 18 años de experiencia en la defensa penal nacional e internacional, especializada en casos de alta complejidad y derecho penal económico, según indica el despacho de abogados en una nota de prensa remitida a EFE.

A lo largo de su trayectoria en la Audiencia Nacional, Bautista intervino en procedimientos de especial relevancia en materia de cooperación judicial, delincuencia económica y extradiciones, aportando una sólida experiencia técnica en la gestión de causas complejas.

