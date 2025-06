Cerdán declara tener 8.320 euros menos en el banco que cuando recogió el acta en 2023

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha comunicado al Congreso que tiene en su libreta de ahorro 47.000 euros, 8.320 euros menos que cuando asumió el acta de diputado en 2023, al inicio de la legislatura.

Lo refleja la "declaración de bienes y rentas" que ha presentado en la Cámara después de dejar el escaño tras ser imputado en el caso Koldo, publicada en la página web del Congreso.

Según la declaración que registró el 3 de agosto de 2023, tenía ahorrados 55.320 euros y, de acuerdo con la que ha presentado hace cinco días, cuenta con 47.000.

De acuerdo con esa última declaración, el año pasado sus ingresos netos como diputado fueron de 79.184,07 euros y pagó por IRPF 26.237 euros.

Mantiene su vivienda en Navarra, comprada en régimen de gananciales en 1994, y un Volvo XC60 T6, adquirido en 2023.

Para comprar el coche pidió un préstamo del que aún debe 10.100 euros y ese mismo año firmó también una hipoteca, con un saldo pendiente de 18.450 euros.

Tras renunciar al escaño, Cerdán ha solicitado la indemnización que le corresponde por haber sido diputado durante seis años y que asciende a alrededor de 19.400 euros brutos.

El PP pidió a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que no le pagara, pero fuentes parlamentarias han avanzado que no es posible hacerlo si sobre el exdiputado no pesa una sentencia condenatoria que conlleve un embargo de bienes o un requerimiento de Hacienda para hacerlo.