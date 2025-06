La UCO aporta el contrato por el que Cerdán compró el 45% de Servinabar por 6.000 euros

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez del Supremo que investiga el caso Koldo el contrato por el que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se hizo en 2016 con el 45 % de la empresa Servinabar, beneficiaria de adjudicaciones sospechosas, por 6.000 euros, recoge EFE.

El contrato, al que ha tenido acceso EFE, consta de cuatro páginas firmadas todas ellas por Cerdán y el propietario de la compañía, Antxón Alonso, con el sello final de Servinabar.

El contrato de compraventa data del 1 de junio de 2016 y supuso la adquisición por parte de Cerdán de 1.350 participaciones de las 3.000 que poseía Alonso con valor nominal de un euro cada una de ellas.

La UCO mencionó esa escritura en las evidencias que acompañaban al informe que supuso la dimisión y posterior imputación de Cerdán, pero no aportó el documento, encontrado en el registro realizado en la casa de Antxón Alonso.

Por ello, la defensa del investigado la solicitó al juez y este a la Guardia Civil, que la ha remitido en un documento que ha sido recibido por el Supremo este mismo martes.

La defensa de Cerdán niega "efecto jurídico alguno"

La defensa de Santos Cerdán niega "efecto jurídico alguno" al contrato aportado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al alegar que fue un "mero contrato privado que no se llegó a elevar a público".

"No es tal escritura, sino un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público y que por lo tanto no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno. En definitiva, se confirma lo que ya comunicó Servinabar hace unos días a los medios de comunicación: Santos Cerdán nunca formó parte de esta empresa ni ha cobrado nunca cantidad alguna derivada de la actividad de Servinabar", han informado fuentes de la defensa del exsecretario de organización del PSOE.

Las mismas fuentes han precisado que en 2016 "el objeto social de Servinabar no era el mismo que el que tiene en la actualidad" y que Cerdán "dará las oportunas explicaciones sobre este documento" el próximo lunes en su declaración ante el alto tribunal.