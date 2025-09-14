Un grupo de manifestantes invade parte del recorrido de la última etapa a la altura de Callao

17:27 h

Cientos de banderas palestinas han hondeando antes de la llegada de la Vuelta Ciclista en el centro de la capital, donde hay previstas un ramillete de concentraciones a favor de Gaza y contra la participación del equipo Israel Premier Tech, mientras continúan los ataques a la población palestina.

La seguridad es más amplía que durante la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, un dispositivo con 1.100 policías nacionales, para evitar que haya incidentes como los del sábado, cuando un grupo de unos 100 manifestantes entorpecieron la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España con una sentada a 18 kilómetros de meta.

Ya las cuatro de la tarde, bastante antes de la llegada del pelotón, centenares de personas han coreado "¡No es una guerra, es un genocidio!", mientras la policía revisaba los palos de las banderas para verificar que no se portaba en su interior objetos peligrosos.