MINUTO A MINUTO
Un grupo de manifestantes invade parte del recorrido de la última etapa a la altura de Callao
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este domingo 14 de septiembre.
18:06 h
Un grupo de manifestantes propalestinos ha logrado invadir parte del recorrido de la última etapa a la altura de la Plaza de Callao. Las personas que se concentraban en ese punto han logrado pasar las vallas y en estos momentos están ocupando la calle.
17:49 h
La Vuelta a España ha informado este domingo que cambia el recorrido de su última etapa para garantizar la seguridad de los ciclistas. El cambio consiste en no entrar en la localidad de San Sebastián de los Reyes por la presencia de numerosos manifestantes a favor de Palestina.
17:27 h
Cientos de banderas palestinas han hondeando antes de la llegada de la Vuelta Ciclista en el centro de la capital, donde hay previstas un ramillete de concentraciones a favor de Gaza y contra la participación del equipo Israel Premier Tech, mientras continúan los ataques a la población palestina.
La seguridad es más amplía que durante la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, un dispositivo con 1.100 policías nacionales, para evitar que haya incidentes como los del sábado, cuando un grupo de unos 100 manifestantes entorpecieron la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España con una sentada a 18 kilómetros de meta.
Ya las cuatro de la tarde, bastante antes de la llegada del pelotón, centenares de personas han coreado "¡No es una guerra, es un genocidio!", mientras la policía revisaba los palos de las banderas para verificar que no se portaba en su interior objetos peligrosos.
17:07 h
La alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, calificó este domingo de "escalada imprudente" la presencia de drones rusos en el espacio aéreo rumano.
"La violación del espacio aéreo rumano por parte de drones rusos constituye otra infracción inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la UE. Esta escalada imprudente y continuada amenaza la seguridad regional", dijo la jefa de la diplomacia europea en redes sociales.
Añadió que la UE se "solidariza" con Rumanía y que se mantiene "en estrecho contacto con el Gobierno rumano".
17:05 h
Marine Le Pen, líder opositora del ultraderechista Agrupación Nacional (RN), vaticinó este domingo que habrá una moción de censura "en algunas semanas o meses" que hará caer al nuevo Gobierno de Sébastien Lecornu, lo que forzará al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a convocar legislativas anticipadas.
"Este Gobierno sufrirá una moción de censura, probablemente en algunas semanas o meses. Habrá elecciones y tendréis la posibilidad de escoger a Jordan Bardella como vuestro primer ministro", declaró Le Pen en un mitin celebrado en Burdeos (suroeste de Francia).
La tres veces candidata al Elíseo dio por hecho esa llamada a las urnas en caso de otra moción, a pesar de que el poder de convocar legislativas anticipadas reside en el presidente del país, quien puede designar a un primer ministro, como ya hizo tras la caída de François Bayrou el pasado lunes.
16:56 h
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la elaboración de un libro blanco para el desarrollo del medio rural en España, que hará de la mano de las organizaciones agrarias y, además, ha anunciado al equipo que, en nombre de su partido, se encargará de redactarlo.
En un acto celebrado este domingo en Membrilla (Ciudad Real) que ha girado en torno al sector primario, Feijóo ha reivindicado que el PP "es el primer partido de España" que además, "ha crecido y se ha construido en los pueblos" y por ello ha advertido de que "no acepta lecciones ni del ecologismo de salón ni del ruralismo de pancarta".
"No aceptemos lecciones de aquellos que no viven del sector forestal, del sector primario, del sector ganadero, del ámbito rural. Tampoco aceptamos lecciones de quienes jamás han solucionado un problema en el ámbito rural y tiene soluciones para todo, de quienes cuando han tenido ocasión de estar en los gobiernos autonómicos, los han abandonado. Porque es mucho más fácil criticar que gobernar", ha abundado Feijóo.
14:07 h
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, abandonó temporalmente este domingo la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria para realizarse un procedimiento médico ambulatorio, en la que fue su primera salida tras ser condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo.
Tres días después de que fuera dictada la condena y bajo un fuerte esquema de seguridad, el líder ultraderechista salió de su residencia donde permanece recluido desde el 4 de agosto por temores de fuga y por incumplir medidas cautelares impuestas por el Supremo.
El ex jefe de Estado partió escoltado por una caravana de carros y motos de la Policía Federal y llegó a un hospital privado en Brasilia hacia las 8:00 hora local (11:00 GMT) donde era esperado por un grupo de seguidores.
13:53 h
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a reclamar que hay que "confiscar y hundir" el banco Open Arms que atiende a migrantes en las costas. "No ha sido una provocación y nos da igual cuanto mientan. Hemos dicho confiscarlo y hundirlo después", ha señalado en el gran evento anual organizado por el partido, Viva 25. "No nos vamos a poner exigentes. Lo podemos poner en la costa pero en sentido contrario".
Informa Marta Monforte Jaén
13:30 h
El líder de Chega, André Ventura, ha afirmado que "lo que han hecho en Murcia", en alusión a los disturbios y a las "cazas" realizadas por la extrema derecha en Torre Pacheco, le da "un orgullo tremendo". Lo ha hecho en el evento Viva25, organizado por Vox y que reúne a parte de las cabezas del grupo europeo Patriots. "Gracias por lo que han hecho, Santiago, gracias. Son enormes. Son grandes, son fuertes"
13:14 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado a España como "ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional" que ve cómo el país "da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos" y en la condena a la "barbarie" en Gaza.
Sánchez ha hecho estas manifestaciones este domingo en un acto de partido en Málaga junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el que ha mostrado su "admiración a un pueblo como el español, que se moviliza por causas justas como la de Palestina".
Lo ha dicho en referencia a la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que llega este domingo a Madrid, donde están convocadas diferentes protestas por la participación de un equipo israelí en la competición mientras se suceden los ataques a la población palestina en Gaza.
13:09 h
Los asistentes al acto que Vox celebra este domingo en Madrid han coreado al unísono ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’ después de que el ultraderechista portugués André Ventura pidiera “acabar con el socialismo” en España. “Tenemos que enviar a Pedro Sánchez a la cárcel”, ha afirmado, lo que le ha granjeado el aplauso más sonoro de la jornada. En dos ocasiones el público se ha levantado para insultar al presidente del Gobierno español mientras Ventura pedía al auditorio que continuara.
Informa Marta Monforte Jaén
12:47 h
El Kremlin reaccionó este domingo por primera vez el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, alertando sobre la "extrema" polarización de la sociedad estadounidense.
"Que la sociedad (estadounidense) está extremadamente polarizada, eso es efectivamente así", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en el canal de Télegram del conocido periodista oficialista Pável Zarubin.
Peskov consideró, al mismo tiempo, que "son las fuerzas de seguridad estadounidenses las que deben aclarar si esto es un episodio aislado o una tendencia, que es algo mucho peor".
12:18 h
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha insistido este domingo en las escasas probabilidades de que salga adelante la opa del BBVA y ha asegurado que el banco vasco cree que "puede convencer a los catalanes de que a un precio de ganga les sale a cuenta vender" como "si fueran tontos".
En una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, Oliu ha vuelto a desgranar las razones que llevaron a la entidad bancaria catalana a rechazar de nuevo el pasado viernes la opa hostil del BBVA y ha sido especialmente crítico con el banco que preside Carlos Torres.
A su juicio, BBVA quiere "quedarse el Banc Sabadell a un precio de ganga". "Se ven con la capacidad de convencer a los catalanes de que a precio de ganga les sale a cuenta vender, cosa que los catalanes, por aquello de..., como si fueran tontos", ha dicho.
12:17 h
El funeral del activista conservador Charlie Kirk, asesinado el miércoles, será el próximo 21 de septiembre en Arizona, a donde el presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido asistir para honrar a su aliado.
La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, anunció este sábado que el evento será la mañana del domingo 21 de septiembre en el estadio State Farm, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.
"Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", expuso la asociación en sus redes sociales.
Trump, quien ha responsabilizado del ataque a la "izquierda radical" y los "lunáticos", prometió el viernes asistir al evento tras hablar con Erika, la esposa de Kirk, considerado una de las figuras clave para su victoria electoral de 2024 por movilizar el voto de los jóvenes.
12:16 h
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza registró el fallecimiento de dos nuevas personas por desnutrición, con lo que ya son 144 los muertos por esta causa desde que, hace tres semanas, un informe avalado por la ONU declarara la situación de hambruna en el norte del enclave palestino.
Según informó Sanidad gazatí este domingo en su comunicado diario, ayer sábado se registraron dos nuevas muertes por los efectos de la hambruna. Preguntada por EFE, una fuente del Ministerio indicó que se trata de dos jóvenes. El viernes, fallecieron dos niños por hambre de 2 y 5 años de edad, detalló la misma fuente.
De esta manera, 144 personas, entre ellas 30 niños, han fallecido por desnutrición en la Franja desde que el 22 de agosto declarara la hambruna en el norte de Gaza el sistema internacional independiente sobre seguridad alimentaria más reconocido, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y se conoce como 'Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria' (CIF).
Desde octubre de 2023, cuando Hamás atacó Israel y el Ejército israelí empezó su ofensiva en Gaza en represalia, Sanidad de Gaza ha contabilizado 422 muertes por hambre, 145 de ellas de niños.