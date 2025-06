Las redes e 'influencers' jugaron un papel clave en la "estafa" del 'chiringuito' publicitado por Alvise

Sábado, 6 de abril de 2024. Centenares de personas asisten a un evento promocional en la capital de Madeira Invest Club, chiringuito financiero denunciado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El acto se celebra en el Hipódromo de la Zarzuela, recinto para cuyo uso ha abonado más de 56.000 euros. Y en un momento dado aparece, micrófono en mano, el agitador ultra Luis Alvise Pérez. "Todos vosotros [hacéis] la contrapolítica a un Estado mafioso, criminal, que os roba más del 70-75% de lo que producís", señala entre aplausos. De fondo, en la pantalla del escenario, su cara, su nombre y el logo de Sentinel, uno de los proyectos de inversión vinculados al chiringuito financiero.

Horas después del evento, Alvise se pone en contacto con Álvaro Romillo, quien se presenta en redes sociales como Luis Cryptospain y al que se sitúa en la cúspide de Madeira Invest Club. Y le habla sobre la "potencialidad" de la "colaboración". "Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente, y yo financiar con seguridad y holgura mi campaña sin la problemática de la persecución estatal", escribe el entonces candidato a eurodiputado, quien para financiar su proyecto político acabaría recibiendo 100.000 euros del criptoempresario.

Con una comunidad de cerca de medio millón de seguidores en Telegram, el agitador ultra era plenamente consciente del alcance que podían tener sus mensajes. Sobre todo en unas redes sociales que jugaron un papel clave en el auge del chiringuito financiero, bajo la lupa de la Audiencia Nacional desde su colapso, el pasado mes de septiembre. Solo en su canal de TikTok, Romillo, que siempre oculta su rostro tras una mascarilla negra, acumula en la actualidad más de 200.000 seguidores. Y en el de YouTube, más de 100.000 suscriptores.

La gran mayoría de inversores que se han sumado como denunciantes al procedimiento penal llegaron al chiringuito financiero precisamente a través de las redes sociales. Así consta en diferentes formularios rellenados por los afectados e incorporados al sumario, al que ha tenido acceso infoLibre. Algunos conocieron a Romillo a través de shorts –vídeos de corta duración– sugeridos por YouTube a interesados en el mundo de las inversiones y las finanzas. Y a partir de sus canales oficiales llegaron hasta el Madeira Invest Club, la supuesta "estafa piramidal" –en boca de los investigadores– en la que acabaron perdiendo sus ahorros.

El hecho de que aquel hombre de la máscara negra fuese un personaje reconocido y con gran impacto en redes sociales fue, junto con las altas rentabilidades prometidas –superiores al 30% anual– o la inversión en bienes tangibles, lo que convenció a algunos afectados para echarse en brazos del chiringuito financiero. "Lo entrevistaron incluso en canales de otros youtubers conocidos", lanza uno de los afectados. En este sentido, alguna de las denuncias individuales sostiene que el Madeira Invest Club utilizaba a otros "divulgadores" para "tener mayor difusión y ampliar los clientes objetivo".

"Me robó 10.000 euros que invertí"

En un oficio del pasado 17 de diciembre, en el que se informaba del estado de la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se está haciendo cargo de las pesquisas, mencionaba a dos personas que habrían utilizado "su influencia en redes sociales" para publicitar a Luis Cryptospain y el MIC, nombres que se encargó de poner sobre la mesa uno de los despachos de abogados implicados en el caso. El informe menciona, por un lado, al youtuber Delox y a uno de sus canales, con más de 180.000 suscriptores. Y, por otro, al fundador de la plataforma Escuela Nómada Digital, Antonio G. Romero.

"En uno de los vídeos en los que [Delox] entrevista a Álvaro Romillo, se pone de manifiesto que el primero tiene conocimiento de que el MIC no está autorizado por la CNMV para realizar actividades reservadas a las instituciones de inversión, y que no cuenta con ningún tipo de medida Know Your Customer. A pesar de eso, publica en el citado canal múltiples vídeos promocionando Cryptospain, los cuales a día de hoy no son visibles", escribe la UCO en su atestado. Otro de los denunciantes asegura, por su parte, que recibió "la opción de entrar" al chiringuito mientras hacía un curso de criptomonedas de Nómada Digital.

Este diario se ha puesto en contacto con ambos influencers a través de las direcciones de correo que figuran en los canales de YouTube o páginas web vinculadas a ellos. Desde Nómada Digital han rechazado hacer, por el momento, comentarios, al menos hasta tener acceso al sumario. Delox, por su parte, explica que, como creador de contenido cripto, entrevistó varias veces a Romillo y lo invitó a su podcast. Y no niega que promocionase el MIC. Al fin y al cabo, él era "uno más de la comunidad" y los proyectos en los que se invertía "eran reales y comprobables". "A mí mismo me robó 10.000 euros que invertí", explica a este diario.

"Luis –Romillo– nos engañó a todos. Todavía no se por qué, ya que necesidad no tenía. Cualquiera que lo siguiese en su época prime sabrá que era todo un referente en elusión fiscal y que le sobraban los clientes en Elufiscal o en sus consultorías telefónicas. Sin embargo, algo pasó con Sentinel y de ahí desapareció de un día para otro", completa el creador de contenido, que deja claro que desde que colapsó el Madeira Invest Club "ha hecho varios directos" sobre el tema e, incluso, ha entrevistado "a un despacho de abogados que estaba ayudando a los afectados".

Una estructura publicitaria "fundamental"

"Cabe recordar que para que este tipo de estafas piramidales se lleven a cabo con éxito es necesario que entre un flujo constante de fondos, ya sea de nuevos inversores o de nuevas aportaciones de los ya existentes, ya que son esos fondos los utilizados para pagar las altas rentabilidades ofrecidas a los inversores. Por ese motivo, una estructura publicitaria de gran alcance resulta fundamental para llevar a cabo la captación de nuevos clientes que hace posible la estafa", sostiene la Unidad Central Operativa en el atestado elaborado a mediados de diciembre.

En el último informe aportado a la causa antes del alzamiento del secreto de sumario, la Guardia Civil dedicaba unas líneas a los distintos eventos presenciales organizados por Madeira Invest Club. Los investigadores identificaban, al menos, tres celebrados en 2023 y 2024. El primero, en una finca de Arganda del Rey, localidad ubicada al sureste de Madrid. El segundo, en el Palacio Vistalegre Arena, un edificio multiusos de la capital. Y el tercero, en el Hipódromo de La Zarzuela. En estos dos últimos casos, el contrato para el uso del espacio lo suscribía la misma empresa: Eulegal España SL.

Del último evento, los investigadores destacan la asistencia de "personalidades de renombre", en referencia al ahora eurodiputado –entonces candidato al Parlamento Europeo– Luis Alvise Pérez, que "publicitó" Sentinel, una de las obras que el Madeira Invest Club ponía sobre la mesa para invertir y en la que se planteaba, según recoge la Guardia Civil en otro de sus informes, "una rentabilidad fija de al menos el 68%". Con oficinas en el centro de la capital, entre los servicios ofertados figuran "cajas de seguridad físicas sin embargos y heredables, cajas virtuales, cajeros P2P, préstamos y tecnología propia en compra/venta, elusión y comunicaciones".

"Con esta estrategia de comunicación se conseguiría fortalecer su reputación y demostrar su solidez económica", completa la Unidad Central Operativa. Tres días después de aquel evento, Pérez planteó a Romillo sus "necesidades" en el chat de Signal. Entre otras, "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas". A finales de mayo, el criptoempresario escribió al eurodiputado para que se pasara por Sentinel a por "100k". "Es una cantidad que no será problema de recaudar por mi parte", escribía. "Todo ok! 100.000 gracias, Luis", le dice Pérez al día siguiente.

Una entrega que fue confirmada por el agitador ultra –aunque habló del pago de "servicios sin factura" como autónomo– después de que Romillo presentara una denuncia en la Fiscalía General del Estado acompañada de los mensajes. El Tribunal Supremo tiene abierta en estos momentos una investigación por la supuesta financiación ilegal de la agrupación de Alvise –Se Acabó La Fiesta (SALF)– a través de la entrega de 100.000 euros en efectivo. Una investigación que discurre en paralelo a la que se está realizando en el Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional sobre el Madeira Invest Club.