Unai Sordo asegura que un adelanto electoral perjudicaría a la clase trabajadora

Unai Sordo considera que un adelanto electoral no es buena idea. El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) ha intervenido en el programa de radio EgunOn Bizkaia para explicar que la clase trabajadora saldría perjudicada en caso de elecciones. Considera que, aunque el gobierno se encuentra en un momento complicado por la aritmética del Congreso, Sánchez debe aguantar con la prórroga de los presupuestos y los fondos europeos.

Esta continuidad de las cuentas del Estado pueden significar, según Sordo, la estabilidad de las inversiones públicas, además de que puede incentivar los recursos privados debido a la contraposición con la gran transformación económica actual. Con estas medidas, asegura, se favorecería el tejido productivo y podría activar el empleo.

Precisamente el empleo es para él la respuesta para el avance ultra de los últimos años, junto con el refuerzo de los servicios públicos y la mejora de los salarios. Asegura que la clase trabajadora ha estado votando “contra sus propios intereses” ya que los partidos apelan al electorado con claves identitarias negativas antes que por su situación económica, social o material, como sus condiciones de vida.

Unai Sordo, proclamado de nuevo secretario general de CCOO para los próximos cuatro años Ver más

Además, el líder de CCOO ha rechazado la fragmentación del salario mínimo interprofesional (SMI) por territorios y pide que el salario mínimo del convenio vasco sea la vía a seguir.

Sus declaraciones llegan después del batacazo del PSOE en las elecciones de Extremadura, que ha perdido diez escaños respecto a la última cita electoral, algo que ha vuelto a avivar las peticiones de un adelanto electoral a nivel estatal. María Guardiola convocó los comicios al no conseguir aprobar los presupuestos autonómicos. Es, precisamente, este argumento el que se usa para atacar al gobierno de Sánchez.

Este martes, el Senado ha presentado un conflicto de atribuciones contra el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar los presupuestos de 2026, con ello pretenden que el tribunal establezca un plazo máximo para que el Ejecutivo presente las cuentas.