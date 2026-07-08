Trump acusa a España de ser "una causa perdida" y pide detener todo el comercio: "Es un socio pésimo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la carga contra España al asegurar, durante una reunión junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas", mientras, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha querido transmitir que "mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU y no es nuestra intención que eso cambie".

El presidente estadounidense ha dicho desde la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que "España es un socio pésimo. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", dijo durante la comparecencia junto a Rutte que defendió "el incremento de gasto militar de España" .

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque España "no tiene remedio, son mala gente". Añadió que aunque hay algunos "casos más" de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España "en particular" figura en el grupo de los que "se muestran hostiles".

"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", aseguró Trump que, además, intentó ridiculizar la actitud futura de España para querer volver a negociar con él: "Ya veremos cuánto les dura la hostilidad cuando llamen diciendo: "Por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor".

Moncloa ha salido al paso de estas declaraciones en materia de comercio al asegurar que entre EEUU y España existe un superávit por parte del país norteamericano, "es decir, que se beneficia más de esa relación que nosotros". Las mismas fuentes han aprovechado para recordar que "la UE es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún Estado Miembro" y que los vínculos económicos "los tejen las empresas privadas, no los gobiernos".

Criticas a la OTAN

Trump también cargó contra la OTAN con la que no está contento "por lo que hicieron con Groenlandia" y por el hecho de que "no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo: Irán".

El secretario general de la OTAN restó importancia al asunto al asegurar que "la decepción por parte de Estados Unidos en lo que respecta a Irán tiene que ver con casos aislados"

Aunque matizó para "ser justo", que no abordó ese asunto previamente con Rutte. "Creo que si lo hubiera hecho, tal vez las cosas habrían sido diferentes, aunque en realidad no necesitábamos ayuda, pero yo estaba poniendo a prueba la situación. Quería ver si estarían ahí o no, y la respuesta fue la que fue", indicó.

El presidente estadounidense indicó que, en ese contexto de Irán y Groenlandia, habló con Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, pero no con España de quien dijo que "es un caso perdido".

Rutte, en la misma comparecencia, puso de relieve no obstante que hubo unas 5.000 salidas de activos estadounidenses desde bases en territorio europeo y que "se están aplicando todos los acuerdos bilaterales de uso de bases".

"Una vez más, Europa es una gran plataforma de proyección de poder para Estados Unidos", recalcó Rutte que espera que "los aliados reafirmen que Irán nunca, jamás, debe hacerse con capacidad nuclear", dijo, y agregó que también abordarán que el principio de libertad de navegación es "crucial" para los 32 aliados y que el Estrecho de Ormuz debe "volver a abrirse por completo sin restricciones".

El secretario general aliado se refirió también al incremento del gasto militar de los europeos y Canadá y aseguró que "Europa se está equiparando ahora con Estados Unidos" y que ha sido Trump quien "nos anima a hacerlo con mucha firmeza" desde su anterior presidencia.

"Por supuesto, también está la amenaza rusa, que nos obliga a actuar así en el flanco europeo de la OTAN", concluyó.