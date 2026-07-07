Reporteros Sin Fronteras respalda al Consejo de Informativos de RNE frente a los expedientes de RTVE

La sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha respaldado al Consejo de Informativos de RNE después de que la corporación abriera expedientes disciplinarios contra siete de sus nueve miembros. La organización calificó la medida de “extraordinariamente preocupante” en un comunicado publicado en su cuenta de X.

El texto de RSF sostiene que “expedientar individualmente a los miembros de un órgano que vela por la independencia de un medio público, debido a un supuesto acoso psicológico que la comisión competente ha desestimado”, es "un caso grave e insólito". Y añade que "vigilará de cerca" lo que ocurra de ahora en adelante.

Siete de nueve miembros bajo expediente

La Dirección de RRHH y Relaciones Laborales de RTVE notificó pliegos de cargos por presuntas faltas laborales muy graves a siete de los nueve integrantes del Consejo de Informativos de RNE, según el comunicado del propio Consejo, fechado en Madrid el 2 de julio de 2026. Los hechos que sustentan estos expedientes son, según la misma fuente, pronunciamientos institucionales del órgano sobre la línea editorial y la programación informativa de RNE.

Esos pronunciamientos, señala el Consejo, fueron adoptados de forma colegiada, en ejercicio de las funciones que le atribuyen la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, y el Estatuto de Información de la Corporación RTVE.

El Consejo de Informativos rechaza “de forma categórica” estos expedientes. Los define como “un nuevo e inaceptable intento de neutralizar el control editorial independiente que la ley obliga a ejercer a este órgano”.

Un procedimiento que no encontró apoyo suficiente

El comunicado del Consejo recuerda un episodio anterior en el mismo año. El presidente del órgano y seis de sus ocho vocales fueron sometidos a evaluación psicológica dentro de un procedimiento de acoso que tuvo su origen en los mismos pronunciamientos institucionales.

Ese procedimiento no prosperó. La Comisión de Acoso Psicológico de RTVE no alcanzó, en su reunión del 18 de junio de 2026, los votos necesarios para formular una propuesta de resolución.

El Consejo describe lo ocurrido después como un intento de la empresa de perseguir los mismos hechos que ya habían sido examinados y desestimados por el mecanismo previsto específicamente para ello a través de expedientes disciplinarios individuales.

“El patrón es el mismo”, afirma el comunicado. “Cuando un cauce no ofrece el resultado buscado, se activa otro”. El objetivo, según el Consejo, no varía. Se trata de presionar, disciplinar y disuadir a quienes tienen la obligación legal de ejercer el control editorial en los medios públicos.

Un órgano elegido por los trabajadores de informativos

Los siete miembros expedientados forman parte de un órgano de nueve integrantes elegidos democráticamente por sus compañeros y compañeras de Radio Nacional de España. Su función, recogida en la normativa interna de la corporación, es velar por la independencia, el rigor y la veracidad de los contenidos informativos.

El Consejo sostiene que los mecanismos de control editorial son consustanciales a los sistemas democráticos y al servicio público de radiotelevisión. Atacarlos, señala, no es solo atacar a las personas que los ejercen. Es atacar la independencia de la información pública.

El órgano anunció que ejercerá todas las acciones legales e institucionales a su alcance para defenderse frente a estos expedientes y para proteger el mandato legal que tiene encomendado. El comunicado concluye que el Consejo seguirá ejerciendo sus funciones con la misma independencia y el mismo rigor con que lo ha hecho hasta ahora, y que ningún expediente disciplinario cambiará eso.

La respuesta de los tres consejos de informativos

Tras el comunicado de RSF, los tres consejos de informativos de la corporación, los de RTVE, TVE, RNE y RTVE.es, respondieron de forma conjunta. Agradecieron públicamente a Reporteros Sin Fronteras el apoyo mostrado en el proceso y compartieron el enlace a la publicación original de la organización.

En el mismo mensaje, los tres consejos exigen el archivo de los expedientes disciplinarios contra el Consejo de Informativos de RNE en la causa abierta contra siete de sus nueve miembros, un órgano que, subrayan, es colegiado.

El comunicado conjunto añade una consideración sobre los cauces disponibles para la Dirección de RTVE. “La Dirección tiene herramientas para poder comunicar o desmentir lo que crea necesario”, señala el texto. “Los desencuentros no se pueden convertir en expedientes disciplinarios”.

Los tres consejos plantean además una pregunta sobre el funcionamiento de la corporación. Se cuestionan si existen en RTVE condiciones para poder desarrollar sus funciones con independencia.

Un conflicto que se repite dentro de la corporación

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El comunicado del Consejo de Informativos de RNE deja constancia de una secuencia de hechos que se extiende a lo largo de este año. Primero, la evaluación psicológica al presidente y a seis de los ocho vocales. Después, el archivo de ese procedimiento por falta de votos en la Comisión de Acoso Psicológico. Y ahora, la apertura de expedientes disciplinarios individuales sobre la misma base fáctica.

Esta secuencia constituye, según el propio órgano, el elemento central de su rechazo. No se trata, sostiene el Consejo, de una controversia aislada, sino de un mecanismo que se repite cuando el anterior no produce el resultado buscado.

RTVE no ha respondido, a la hora del cierre de esta información, a la petición de infoLibre de dar una respuesta pública a las declaraciones de RSF ni al comunicado conjunto de los tres consejos de informativos.