El Puerto de Gijón mira a la filial de una armamentística israelí para el cuidado de su sistema de vigilancia

El contrato para el mantenimiento del sistema de vigilancia del puerto gijonés del Musel se inclina a favor de la industria armamentística israelí. Así se desprende del acta de la última reunión de la mesa de contratación, en la que se hizo la valoración definitiva de las ofertas recibidas. Un encuentro, celebrado el pasado 1 de julio a puerta cerrada, en el que se decidió proponer a la Autoridad Portuaria de Gijón que encargase esas labores a Magal Solutions SL por 156.628,79 euros. Aunque radicada en España, esta compañía, que en los últimos años se ha hecho con contratos similares en relación con otros tres puertos, está controlada en último término por Magal Security Systems Ltd, que forma parte del gigante armamentístico israelí Rafael.

La Autoridad Portuaria de Gijón dio a comienzos de junio la orden de iniciar el proceso de contratación. Lo hizo al entender que no disponían de personal propio que estuviera capacitado para llevar a cabo unos trabajos "altamente especializados". En concreto, el mantenimiento durante dos años de los sistemas de videovigilancia –incluyendo cámaras ópticas, térmicas y todos sus elementos, así como la gestión de alarmas integradas–, seguridad perimetral y comunicaciones, así como los motores de los portones de acceso del vallado perimetral. A la licitación se presentaron solamente dos compañías. Una de ellas era Elecnor Seguridad. La otra, Magal Solutions.

Tras la valoración de ambas propuestas, y salvo sorpresa de última hora, será la filial de la compañía armamentística israelí la que se quede con el contrato. Es la que ha hecho la oferta económica más ventajosa: 156.628,79 euros, frente a los 165.763,64 de la empresa rival. Y la que ha obtenido la puntuación más alta también en la fase técnica. Ha jugado a su favor, entre otras cosas, el conocimiento de los sistemas instalados. Al fin y al cabo, esta empresa es la fabricante de los vallados inteligentes que integran el Sistema de Seguridad Perimetral. Por todo ello, la mesa de contratación acordó la pasada semana proponer a Magal Solutions para la contratación "por el importe de su oferta" al resultar "la proposición de mejor relación calidad-precio".

Filial de un gigante israelí con 6.000 millones en ventas

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La sociedad se constituyó el 7 de mayo de 2008 como Nevis Servicios y Gestiones SL, un nombre que fue cambiando hasta la denominación actual. Con una cifra de negocio en 2024 –últimas cuentas depositadas– de 2,75 millones de euros, la empresa centrada en la seguridad de activos críticos cuelga de la mercantil Magal Security Systems Ltd. Y esta última compañía, a su vez, forma parte de Rafael Advanced Defense Systems, el gigante armamentístico israelí que cerró 2025 con ventas récord por más de 6.000 millones de dólares y cuyo material lleva años arrasando Palestina. Un conglomerado de la guerra que cuenta en nuestro país con otras filiales, como es el caso de PAP Tecnos.

El Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre el Real decreto-ley 10/2025, que contenía un conjunto de medidas de presión a Israel por la masacre del pueblo palestino. Entre otras, el embargo de la compra y venta de armas a ese país. "Se prohíben las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel del material incluido en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso –armas, municiones, bombas, aeronaves, buques, sistemas de dirección de tiro, entre otros materiales–", recogía el primero de los artículos.

El decreto, no obstante, permite autorizaciones "excepcionales" cuando estén en riesgo "los intereses generales nacionales". Y, por supuesto, no impide, más allá de la compra de armas, que la Administración contrate los servicios de empresas de defensa israelíes o sus filiales. De ahí que Magal Solutions, la filial de Rafael, pueda seguir optando a licitaciones y pueda seguir encargándose del mantenimiento de los sistemas de seguridad de varios puertos españoles. Solo en 2024 y 2025, según reveló Público, las autoridades portuarias de Málaga, Huelva o Tarragona cerraron contratos con esta compañía por un total de 2,5 millones de euros para la vigilancia de sus instalaciones marítimas.