Estafadores, el empresario cripto de Alvise o un detenido en Dubái: los clientes de Wise en España

La Fiscalía belga ha abierto una investigación sobre la empresa financiera Wise por blanqueo de capitales. Así lo ha revelado esta misma semana un trabajo periodístico transnacional de la red de medios de comunicación European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre. El caso se ha desencadenado después de que la Fiscalía de Bruselas recibiera cientos de solicitudes de asistencia judicial de más de 30 países sobre cuentas o transacciones realizadas a través de Wise.

infoLibre y otros 10 medios europeos han identificado multitud de casos de fraude, estafas y otros oscuros negocios en esas investigaciones judiciales nacionales que han llegado a la Fiscalía belga. Entre ellas, hay más de 30 que pertenecen a España. Se trata de decenas de requerimientos en los que las autoridades de nuestro país han solicitado congelaciones de cuentas o investigaciones bancarias relacionadas con personas que operaban a través de esta empresa fintech, que promete la posibilidad de mover dinero entre países de forma más barata que los bancos tradicionales.

Entre esos casos españoles se encuentran desde estafadores a empresarios relacionados con fraudes o blanqueo de capitales. Incluso hay personas vinculadas a organizaciones criminales o a la trata de personas y la prostitución. Los delitos por los que estos presuntos delincuentes están siendo investigados son múltiples, aunque destacan el fraude y la estafa, y todos tienen algo en común: tenían cuentas en Wise u operaban a través de la plataforma.

Muchos de los casos aún están siendo investigados por la Fiscalía en España. Otros están pendientes de juicio. Sucede así, por ejemplo, con Lowis Daniel Pérez Sierra, contra el que la Fiscalía de Cantabria ha emitido acusación formal por un delito de estafa informática. Se ha abierto juicio oral y el caso está pendiente de que el letrado del acusado formule escrito de defensa, según ha confirmado la Fiscalía cántabra a infoLibre.

La cuenta del acusado donde presuntamente se recibió el dinero de la estafa estaba abierta en Wise. Por ello, el año pasado las autoridades españolas, durante la fase de instrucción, pidieron a Bélgica, donde Wise tiene su sede para la Unión Europea, que congelara la cuenta del sospechoso, tal y como ha podido saber la investigación de EIC e infoLibre.

Esa forma de proceder con las solicitudes de asistencia judicial a Bélgica se ha ido repitiendo con decenas de casos tanto españoles como de otros países europeos y, por ello, la Fiscalía de Bruselas ha acabado abriendo el procedimiento contra Wise. La Fiscalía del país reprocha a la empresa financiera, que podría acabar en los tribunales belgas, que se "utilizan sus cuentas con fines delictivos" y apunta a "indicios de incumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales".

El empresario de Alvise y los millones de euros en la estafa cripto

Uno de los casos españoles más sonados que han tenido que ver con la investigación abierta a Wise es el de Madeira Invest Club. En 2023 el empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, lanzó esta marca que se presentaba como un club privado de inversión y que supuestamente operaba a través de grandes oportunidades como contratos de compraventa de obras de arte digitales.

Las personas que querían entrar a Madeira Invest Club debían pagar una membresía, pero como parte del club se les prometían altas rentabilidades para las inversiones que realizaran a través del mismo. Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Madeira Invest Club era, en realidad, una estafa piramidal que se utilizó para desviar fondos y apropiarse del dinero de los inversores.

Romillo y Madeira Invest Club saltaron a los medios especialmente a partir de abril de 2024, cuando Alvise Pérez participó a escasas semanas de las elecciones europeas en un acto del club. Todo ello a pesar de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había avisado el año anterior de que no tenía autorización para ejercer como institución de inversión colectiva y que, por tanto, se trataba de un chiringuito financiero.

La situación se volvió aún más mediática cuando meses después elDiario.es reveló que Alvise había cobrado 100.000 euros de Romillo durante la campaña electoral. El Tribunal Supremo está investigando a ambos por ese pago por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito electoral y de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. Romillo asegura que el pago se hizo para financiar la campaña del hoy ya eurodiputado, mientras Alvise lo niega y asegura que cobró ese dinero por su participación en la charla del club, que no duró más de media hora.

Más allá de esta investigación del Supremo, Romillo tiene otro problema en los tribunales. La estafa de Madeira Invest Club se encuentra en la Audiencia Nacional donde el conocido como Cryptospain y otras nueve personas están imputadas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, cuando el sistema piramidal colapsó y dejaron de pagar a los miembros del club.

El tribunal los ha procesado por delitos de estafa masiva y organización criminal y ha abierto también una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Según han podido conocer EIC e infoLibre, la Audiencia Nacional solicitó la asistencia judicial belga para este caso. Las autoridades españolas pidieron información sobre dos cuentas bancarias que operaban en Wise y los movimientos vinculados a las mismas para poder proseguir con la investigación.

El sumario del caso, al que ha podido acceder infoLibre, detalla que la web de Madeira Invest Club en 2023 permitía tres opciones de pago para hacerse miembrb: tarjeta de crédito o débito, bitcoins o transferencia bancaria. Esta última opción dirigía el pago a una cuenta en Wise.

La investigación judicial también muestra, por la documentación presentada por los inversores afectados, que se realizaron pagos a cuentas bancarias belgas, portuguesas, lituanas y españolas, y a varias direcciones de criptomonedas. Entre las cuentas belgas, figuran al menos dos en Wise, la que aparecía en la web y otra más.

Estas cuentas son las que llevaron a las autoridades españolas a solicitar la asistencia judicial belga, ya que se desconocía a quién pertenecían. Tras esa orden, una magistrada belga pidió a Wise que identificase a los titulares de las mismas y que detallase distinta información pedida por las autoridades españolas, como el saldo, los movimientos bancarios, los documentos de apertura o el listado de personas autorizadas o con un poder sobre las mismas.

La respuesta de Wise mostró que la primera cuenta —la que aparecía en la web de Madeira Invest Club— estaba a nombre de una sociedad estadounidense de la trama —Proelucyon LLC— y que era manejada por Domingo Romillo, que es el padre de Álvaro CryptoSpain y también está imputado en el caso. Sobre la otra cuenta se pudo ver que también estaba vinculada a Domingo Romillo y a nombre de otra empresa estadounidense —Masavant LLC—.

La información facilitada por la empresa de pagos mostraba, incluso, que Domingo Romillo disponía de una tercera cuenta personal a su propio nombre, y que las tres formaban parte de un mismo usuario único en el sistema de Wise. Además, todas fueron desactivadas el 14 de julio de 2023.

En ese momento las tres cuentas habían sido ya vaciadas, pero la documentación entregada por Wise muestra que en los meses anteriores habían llegado a albergar millones de euros y que la red las utilizaba no solo para recibir las supuestas inversiones sino también para transferir luego ese dinero a otras cuentas y otras jurisdicciones.

Gran parte de esas transferencias se realizaron hacia las empresas portuguesas de la trama, desde las que, luego, CryptoSpain —actualmente en prisión provisional debido a este caso— y su padre desviaron el dinero a una cuenta en Singapur, a nombre de una empresa hongkonesa, a la que lograron transferir hasta 29 millones de euros.

Transferencias a Wise con la estafa ya acabada

Madeira Invest Club no ha sido la única criptoestafa relacionada con Wise. De hecho, los neobancos y las entidades financieras que operan online suelen ser protagonistas de este tipo de casos, ya que normalmente es más sencillo y más anónimo operar con ellos que con los bancos tradicionales, tal y como explicaba Henric Fagher, fiscal jefe de la Autoridad Sueca contra los Delitos Económicos, a EIC.

Entre las más de 30 investigaciones españolas en las que se ha pedido asistencia a Bélgica relacionada con Wise, hay al menos cuatro vinculadas a estafas con criptomonedas. Una de ellas ha sido la de FX Winning.

En este caso, al igual que con Madeira Invest Club, los investigados crearon una plataforma de inversión en criptomonedas que, en realidad, no era más que una estafa piramidal. A través de la misma se hicieron supuestamente con millones de euros de los afectados. La Audiencia Nacional está investigando por esta trama a varias personas por delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Se estima que la estafa hizo perder más de 400 millones de euros a más de 10.000 afectados en todo el mundo. En España, según la información recopilada y puesta a disposición en la causa por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, existirían al menos 496 perjudicados, que declaran un valor estafado de más de 39 millones de euros, pero también hay procedimientos judiciales relacionados con el caso en otros países.

En un primer momento, FX Winning devolvía dinero a los inversores con lo que ingresaban los nuevos supuestos inversores, pero la estafa piramidal o esquema ponzi saltó por los aires en 2023 y dejaron de pagar.

Tras ello, la operativa fue descubierta y se empezó a cubrir en prensa. Aun así, la UCO muestra en su investigación que David Merino, quien sería el cabecilla de la trama, presuntamente siguió pagando a algunos de sus colaboradores. De hecho, según un informe de esta unidad, al que ha tenido acceso infoLibre, el presunto estafador realizó desde una cuenta de Revolut distintos pagos a otros dos implicados y estos utilizaron sendas cuentas en Wise para recibirlo. La Audiencia Nacional solicitó a la Justicia belga que congelara esas dos cuentas, que pertenecían a Selene Marsolaire Rodríguez y Enrique Nogueira, tal y como han podido comprobar EIC e infoLibre.

Según el informe de la UCO, los implicados en la trama de FX Winning tenían cuentas en multitud de bancos a nivel internacional y no solo Rodríguez y Nogueira tenían cuenta en Wise, también el propio Merino. La trama, además, operaba con esa tercera cuenta, según muestran los SMS de un teléfono incautado por los investigadores, que en teoría utilizaba Selene Marsolaire Rordríguez pero en el que se recibían comunicaciones dirigidas a David Merino, a quien ella luego se las transmitía, según el informe policial.

Merino ha sido detenido hace solo unos días en Dubái, después de varios años fuera del alcance de la Justicia española, según avanzó este lunes Atlántico Hoy. Además, según el mismo periódico, ha sido encarcelado en la ciudad emirato, pero por una causa distinta a la estafa cripto por la que la Audiencia Nacional había emitido una orden internacional de detención.

La implicación de Wise y falsos préstamos

Casos como el de FX Winning muestran que no siempre se sabe a qué nivel llegaba la utilización de Wise por parte de los implicados en las estafas u otros delitos. En ocasiones, las cuentas en esta empresa fintech no eran centrales en las tramas delictivas pero los delincuentes sí tenían cuentas personales en ella para operar o recibir algunos pagos.

Algo similar sucede con Romualdo Soriano y Dolores Ariza, una pareja de presuntos estafadores, que habrían creado una trama de estafas millonarias para timar a empresarios con falsos préstamos, según explicó El Cierre Digital. La Justicia española pidió a Bélgica la congelación de dos cuentas en Wise vinculadas a Soriano y Ariza, que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, pero no se sabe hasta qué punto estas jugaron un papel clave en la supuesta estafa.

A medida que se resuelvan las investigaciones judiciales, se podrán conocer más detalles sobre la implicación y uso de Wise en los distintos casos. Lo mismo ocurre con el caso de la Fiscalía de Bruselas contra la propia empresa. Si sigue adelante, como parece hasta ahora —aunque también podría haber un acuerdo con la Fiscalía—, la Justicia belga resolverá hasta qué punto Wise ha cumplido o no con sus obligaciones como empresa financiera y hasta qué punto ha podido estar implicada en el blanqueo de capitales a nivel internacional.