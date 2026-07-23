Golpe de mano al dinero de la droga en Galicia: cae el histórico narco Moncho Vilaboa

El trabajo más difícil y, al mismo tiempo, el más importante, que deben afrontar en su día a día las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha antidroga es perseguir el rastro del dinero. Los grandes alijos se suceden y las incautaciones históricas también, pero el gran elemento que hace que la actividad criminal siga viento en popa es el beneficio que ofrece a quienes lo desarrollan.

En este ámbito, la colaboración entre autoridades de distintos países resulta clave, y así ha sido, al menos de forma indiciaria, en la operación que ha tenido entre sus puntos neurálgicos el término municipal de Cambados (Pontevedra), en el corazón de la actividad del narcotráfico en Galicia. Fruto de dicha colaboración, sostiene la Policía Nacional, se ha podido llegar a los movimientos de dinero procedentes, supuestamente, del tráfico de drogas, de uno de los históricos capos, condenado en su momento por liderar una de las organizaciones más relevantes y sofisticadas a la hora de recoger grandes alijos en altamar. De él y de sus personas de su núcleo más cercano.

Así, en la mañana de este miércoles, agentes de la UDEF desplazados desde Madrid, en una acción efectuada en conjunto con la Udyco Central de la Policía, han detenido a Ramón Canto Nine, más conocido en el mundo del narcotráfico como Moncho Vilaboa, al que acusan de blanquear ingentes cantidades de dinero procedentes del citado delito. Junto a él han sido arrestados su hermano, su esposa y su exesposa, todos ellos sospechosos indiciariamente del mismo delito en sus distintos escalones, bien sea de forma directa, bien como presuntos testaferros.

El ahora detenido, que ha sido trasladado junto al resto de arrestados a la comisaría de Vigo desde O Salnés, cae en el marco de una acción internacional que tiene ramificaciones en otros países e incluso en otros continentes, un operativo para el que resultaron vitales los datos arrojados tras la desencriptación de las comunicaciones de los narcotraficantes, en especial la plataforma de origen canadiense Sky-ECC, que tenía sus servidores en la ciudad francesa de Roubaix.

Su relación con el narco viene de años atrás, siendo el caso más relevante la operación Destello, un trabajo policial que sirvió para detener, juzgar y condenar a representantes de distintos clanes de la droga de Galicia, todos ellos en conexión directa con dos de los capos de la droga colombiana más famosos y relevantes del siglo XXI: Jorge Vélez Garzón y Germán Sánchez Rey, alias Coletas. Ambos situados por Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la esfera de la famosa Junta del Narcotráfico que mueve los hilos del negocio a nivel internacional.

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La operación Destello, que se cerró en 2007, incluyó importantes condenas para todos los implicados. En el caso de Moncho Vilaboa, se le impusieron ocho años de prisión. En aquella redada también cayeron nombres históricos de Los Charlines, dos de cuyos integrantes acaban de ser detenidos en otra acción policial, y Los Caneos, ambos clanes históricos que operan en Galicia.

En cuanto al ahora detenido, se sabe que lleva tiempo dedicado a distintos negocios lícitos relacionados con la fibra de vidrio y otros materiales de construcción, todo ello para distintas obras, e incluso que ha sido adjudicatario de diversos contratos con administraciones públicas de ayuntamientos de la provincia de Pontevedra. Por el momento se desconocen los delitos concretos que se le atribuyen.

Sí se sabe de los lujos que atesora, con una vivienda cuya tasación superaría claramente el millón de euros, ubicada en una pequeña colina de Cambados, cerrada por altos muros que impiden cualquier visión de curiosos desde el exterior y protegida por un sofisticado esquema de videovigilancia. Una piscina con una catarata artificial, palmeras y distintas edificaciones y complementos alrededor de una gran mansión principal pueden observarse desde el aire gracias a las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías.