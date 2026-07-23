La Xunta se enreda para ocultar el pacto con Altri: Rueda lo conoció, pero dice que no como presidente

La Xunta acaba de archivar el proyecto de fábrica de Altri en Palas de Rei por no tener garantizada su conexión eléctrica después de años de fuerte contestación social. Sin embargo, casi un lustro después de firmar con la empresa en octubre de 2021 un acuerdo para su instalación en ese lugar, ese pacto sigue siendo secreto. Tras reiteradas peticiones del Consello de Contas o de BNG y PSdeG en el Parlamento, el Gobierno gallego viene escudándose para ocultarlo en que fue un acuerdo entre dos empresas privadas, pese a que una de ellas, Impulsa Galicia, estaba controlada por la Xunta.

Praza.gal viene formulando desde hace años varias solicitudes de acceso al documento a través de la Ley de Transparencia, la última tras asegurar el presidente Rueda en marzo que él conoció el acuerdo a través de “representantes de la Xunta”. Una petición de transparencia también denegada, ahora con el argumento de que Rueda no lo conoció “en el ejercicio de sus competencias”, pero sin que se aclare en calidad de qué lo conoció.

La Comisión da Transparencia niega el argumento de la Xunta de que fuese “abusivo” preguntar a Rueda por el pacto pero valida que no lo conoció “en el ejercicio de sus competencias”, lo que deja en el aire en calidad de qué lo conoció

La Xunta viene amparándose para denegar el acceso al pacto secreto con Altri en que no fue firmado por la administración sino por una empresa creada y controlada por ella, Impulsa Galicia, pero en la que el capital público no era mayoritario sino solo del 48,02%. Eso la dejaría al margen de la Ley de Transparencia, y para incidir en ese argumento la Xunta llegó a responder oficialmente que “desconoce” el pacto y que el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, firmara el acuerdo como parte de un “negocio jurídico privado” y no como conselleiro.

La Ley de Transparencia “entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder” de las administraciones, pero la Xunta nunca respondió expresamente a ese argumento de Praza.gal

Praza.gal viene defendiendo otra interpretación de la Ley de Transparencia, la de que al margen de quién firmase el acuerdo, este está en poder de la Xunta en el ejercicio de sus funciones de administración pública, tanto por su firma por parte del conselleiro Conde como por el control de su participación en sociedades como Impulsa Galicia.

Sería también en el ejercicio de sus funciones como presidente, y no como ciudadano particular, como Rueda conoció el pacto a través de “representantes de la Xunta”, según él mismo declaró en marzo. Por eso, dado que la Ley de Transparencia “entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder” de las administraciones, este diario reclamó ese acuerdo a la Presidencia de la Xunta.

Pero Presidencia de la Xunta remitió la petición dirigida a ella nuevamente a la Consellería de Economía y esta la rechazó de nuevo, esta vez con el argumento de que la ley le permite inadmitir “las solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo”.

Ante esa negativa, Praza.gal recurrió ante la Comisión da Transparencia de Galicia, que como primera consideración acaba de decir que la petición de este diario no tuvo carácter repetitivo ya que el destinatario de la solicitud, la Presidencia de la Xunta, “no es el mismo al que el interesado solicitó la información con anterioridad”.

En su respuesta a la Comisión da Transparencia, contra la que Praza.gal no pudo alegar pese a solicitarlo expresamente, la Xunta introdujo un nuevo argumento. Esta vez, según refleja la resolución de Transparencia, Presidencia de la Xunta rechazó que el acuerdo fuese adquirido “en el ejercicio de sus competencias”, requisito establecido por la ley.

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La Comisión da Transparencia subraya que “las meras declaraciones públicas de la persona titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia indicando que es conocedora del documento, en ningún caso implican que el memorando sea información pública en poder de la Presidencia, pues esta circunstancia implicaría que el memorando fue adquirido en el ejercicio de sus competencias, lo que rechazó la Presidencia al remitir la solicitud a la Consellería de Economía e Industria”. Esto es, según la Comisión da Transparencia, al remitir Presidencia la nueva petición de Praza.gal a Economía ya estaba rechazando que Rueda conociese el acuerdo en el ejercicio de sus competencias como presidente. Queda en el aire en calidad de qué conoció Rueda el acuerdo con Altri.

El trabajo periodístico de Praza.gal para acceder al pacto con Altri provocó ya el mayor cisma interno en los 10 años de historia de la Comisión da Transparencia de Galicia

Esta nueva resolución de la Comisión da Transparencia favorable a la Xunta llega después de que en un análisis anterior de otro paso previo del caso se registrase el mayor cisma interno en sus 10 años de historia al discrepar los representantes de los consellos de Contas y Consultivo sobre cómo la Xunta argumentaba que no conoce el pacto. Entonces esos dos representantes discreparon de que la Xunta introdujese un argumento nuevo en el proceso sin dar la posibilidad de que este diario alegase antes de pronunciarse la Comisión da Transparencia.

Esta vez Praza.gal pidió expresamente poder alegar a las consideraciones que formulase la Xunta. Pero la Comisión da Transparencia volvió a emitir su resolución sin dar esa posibilidad y sin pronunciarse sobre esa petición.