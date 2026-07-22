Feijóo acusa sin pruebas a Sánchez de ser el “señor X” de la corrupción y vuelve a dar por acabada la legislatura

Alberto Núñez Feijóo ha convertido su balance del curso político en una enmienda a la totalidad contra Pedro Sánchez. El presidente del PP ha presentado al jefe del Ejecutivo como el responsable último del deterioro político, parlamentario y ético que, a su juicio, atraviesa España, y lo ha situado como el “señor X” de la corrupción que afecta al entorno socialista.

“El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales”, ha afirmado Feijóo, que ha descrito al presidente del Gobierno como el “nexo político corruptor” de una red en la que ha incluido al exministro José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El dirigente conservador no ha aportado pruebas que vinculen directamente a Sánchez con los delitos investigados, pero ha sostenido que el presidente conocía los antecedentes y las actuaciones de quienes formaron parte de su círculo de confianza. “Y si un señor no sabe lo que hacen en su casa, está inhabilitado para el ejercicio de la vida pública”, ha sentenciado.

Feijóo también ha acusado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de haber impartido durante años “lecciones de altruismo y de paz” mientras mantenía negocios con dictaduras y ha insinuado que intervino en operaciones económicas gracias a su relación con el Ejecutivo. “Sin el Gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir”, ha llegado a afirmar, pese a que no existe una condena judicial que permita presentar esa acusación como un hecho probado. Preguntado posteriormente por esas palabras, Feijóo ha evitado rectificarlas. “No soy el juez Calama, soy un demócrata y acepto las opiniones de los jueces”, ha contestado.

Un Gobierno agotado, bloqueado e inhabilitado

Feijóo ha situado el origen de la crisis política en la decisión de Sánchez de “gobernar a cualquier precio”. Según el líder del PP, esa estrategia ha marcado la legislatura mediante “escándalos, condenas, mordidas, incompetencia, cárcel y promesas rotas” “Hace tres años que Pedro Sánchez eligió gobernar a cualquier precio y España lleva tres años pagándolo”, ha afirmado. Para Feijóo, el curso político no ha sido únicamente “un año difícil”, sino la confirmación de que la etapa de Sánchez “está acabada”.

El líder popular ha afirmado que el Ejecutivo ha perdido el respaldo social y ha citado los resultados de las últimas elecciones autonómicas como prueba de un cambio político. “La gente no quiere a este Gobierno. No es una tendencia, es una sentencia”, ha asegurado, al tachar al Ejecutivo de coalición de estar “políticamente agotado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado por completo”.

El conservador también ha cuestionado la capacidad del Gobierno para mantener una mayoría parlamentaria. Según su relato, la legislatura comenzó condicionada por las exigencias de distintos socios y ha terminado sometida únicamente a los intereses de Sánchez. “Empezó retenido por varias minorías y ahora ni eso, está retenido por los intereses de una sola persona, del señor Sánchez”, ha señalado. Feijóo ha recordado además las iniciativas parlamentarias pendientes y las solicitudes de comparecencia ignoradas para sostener que el Ejecutivo ya no puede cumplir sus propios compromisos.

El presidente del PP ha insistido en que la legislatura carece ya de una salida política viable. y ha asegurado que el PP activa desde este momento “la cuenta atrás para el cambio” y que España ha decidido abrir una nueva etapa. Su intervención, sin embargo, no ha incluido ninguna propuesta concreta para forzar anticipadamente la convocatoria electoral ni ha mencionado tampoco la posibilidad de impulsar una moción de censura.

Tampoco ante la posibilidad de que el PSOE termine imputado como persona jurídica. “No lo sé”, ha respondido aunque ha añadido que en los sumarios existen “consideraciones, hechos y datos” que, si se prueban, podrían provocar nuevas actuaciones judiciales. Feijóo ha subrayado que el PP está personado como acusación popular en los procedimientos, pero ha afirmado que no pretende “prejuzgar ni impulsar investigaciones”.

Reivindica sus pactos con Vox

Feijóo también ha defendido los acuerdos alcanzados por el PP con Vox en distintas comunidades autónomas. Frente a las críticas, ha asegurado que son pactos “conocidos” y no negociaciones “encapuchadas”. “Después de las elecciones, si podemos garantizar la estabilidad, lo hacemos”, ha argumentado. El líder del PP ha evitado comprometerse sobre qué apoyos buscaría en unas generales y se ha limitado a afirmar que su prioridad es “encabezar un cambio” y gestionar después el resultado de las urnas “con rigor”.

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Feijóo ha descrito su relación con Santiago Abascal como “correcta, fluida y cortés” y ha negado que existan roces entre ambos. “Hay respeto mutuo e interlocución”, ha dicho. También ha defendido las medidas pactadas para ordenar el acceso a determinadas ayudas en función del arraigo y del tiempo de empadronamiento. “Que toda la crítica sea ordenar el acceso a las ayudas de acuerdo con el arraigo y el tiempo censado me deja muy tranquilo”.

Coincidencias con Junts para desgastar al Gobierno

El presidente del PP ha reivindicado igualmente los acuerdos parlamentarios alcanzados con formaciones ideológicamente alejadas de los conservadores. Según sus cálculos, el PP ha votado en más de 170 ocasiones junto a Junts o Vox. Feijóo ha destacado especialmente la coincidencia de esas formaciones y UPN para reclamar la dimisión del Gobierno. A su juicio, esa votación supone que Sánchez ha sido “cesado políticamente”, aunque no haya sido apartado legalmente mediante una moción de censura.

El dirigente del PP ha defendido la necesidad de articular una “mayoría nacional”, pero ha evitado aclarar si estaría dispuesto a negociar una investidura con Junts. Su mensaje se ha concentrado en dar por políticamente amortizado a Sánchez y presentar al PP como el único partido capaz de ocupar su lugar.