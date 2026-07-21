"Rojos abstenerse": denunciado el bar de Arteixo que lleva años haciendo apología franquista

Simbología y lemas franquistas y fascistas. Es lo que cientos de coches que diariamente pasan por la carretera que une Arteixo y Caión, concretamente en Chamín, pueden ver desde hace ya muchos años en un conocido bar situado en una de las numerosas curvas de esta vía.

“Una, grande y libre” o “rojos abstenerse” son algunas de las frases que luce en grandes letras este establecimiento en su terraza, con la fachada del edificio adornada con numerosas banderas preconstitucionales, carteles con el número 36 (en clara alusión al inicio de la Guerra Civil) y arengas militares; una decoración mezclada con publicidad de una conocida marca de cerveza o de apoyo al piloto de motociclismo Marc Márquez, y que se completa dentro con fotografías del dictador Francisco Franco.

Un bar de Arteixo lleva años colgando banderas franquistas en la fachada de su local, adornada con frases como 'rojos abstenerse' o 'una, grande y libre'

Con la apología franquista vigente en el bar O Ferrador desde hace ya años, la plataforma vecinal Arteixo Futuro se hartó y presentó una denuncia administrativa ante la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta por “apología constante” de la dictadura.

En el escrito presentado, la entidad recuerda que la exhibición de banderas preconstitucionales y otros símbolos fascistas, además de algunos mensajes de la fachada, podrían ir contra la ley vigente en materia de memoria democrática y vulnerar principios constitucionales.

La plataforma vecinal Arteixo Futuro denunció el local ante la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta por 'apología constante' de la dictadura.

Arteixo Futuro entiende que ya el lema “rojos abstenerse” en la entrada vulneraría el artículo 14 de la Constitución sobre igualdad sin discriminación por razón de “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

“Existe una evidente extralimitación del derecho a la libertad de expresión cuando se cuelga en la fachada una enorme bandera preconstitucional, se emplean eslóganes asociados a la dictadura y se formulan determinados requisitos de acceso en función de la ideología u opiniones políticas de cualquier persona”, dice Arteixo Futuro, que reclama a la Xunta que abra diligencias y un expediente sancionador al local. “Basta de reivindicar dictaduras genocidas”, reclama el colectivo en un comunicado.

La entidad vecinal pide a las autoridades “una movilización en defensa de la memoria democrática” y recuerda que el bar hace “apología de una dictadura genocida” en un municipio, además, donde hubo “paseados por los falangistas y seguidores del franquismo”, recordando figuras como la del pintor Luís Huici y muchos otros asesinados, además de la represión sufrida por tanta vecindad.

Desde la Xunta, Turismo de Galicia aclara que procederá a “investigar los motivos de la denuncia y actuará si incumple la normativa turística”, pero recuerda que “no es competente en este tipo de manifestaciones”, y que “debe ser el Gobierno central quien dictamine si es contrario a normativas como la Ley de Memoria Histórica, en referencia a la Ley de Memoria Democrática”.

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La polémica rodea este establecimiento desde hace muchos años por su reiterada apología fascista, que también incluyó una placa antigua de una vieja calle José Antonio Primo de Rivera. Una reivindicación sin complejos del fascismo que indigna, quizá, más en verano a medida que aumenta su difusión, al estar el local situado en una concurrida carretera que une varias playas y zonas de baño como Barrañán y Caión.

La apología franquista de este establecimiento, desde que la iniciara durante la pandemia de la COVID, fue ya denunciada públicamente en numerosas ocasiones por vecindario o visitantes de la zona, pero el propietario del establecimiento se negó siempre a retirarla y aclaró que colgaba banderas fascistas porque esas eran sus ideas.

En el perfil de su cuenta de X, inactiva desde hace años, su dueño utiliza una foto haciendo el símbolo fascista en la puerta de su bar ante el lema “una, grande y libre” del que presume en su único mensaje, empleado para contestar a críticas sobre su decoración.