“Es una situación difícil, pero creemos a Zapatero”: el Gobierno asume el riesgo de apoyar al expresidente

El caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero ha vivido un giro. Julio Martínez Martínez apunta directamente al expresidente del Gobierno en el rescate de Plus Ultra. Y le complica su futuro procesal. Pero la noticia va más allá de las paredes de la Audiencia Nacional e impacta de lleno en el complicado panorama político español, que ya mira a las elecciones del año que viene.

El caso de Zapatero es muy doloroso para los socialistas. Supone un golpe para su gran faro moral durante años. En el Palacio de la Moncloa y en el cuartel general del PSOE en la madrileña calle de Ferraz se mantiene su respaldo al expresidente a pesar de la declaración de Martínez. Fuentes de la dirección del partido subrayan de manera directa: “Se mantiene la confianza. Presunción de inocencia y tiempo para la Justicia”.

Y el giro de Martínez no ha sorprendido, de hecho, a la cúpula del PSOE y del Gobierno, como señalan dirigentes del partido en privado, ya que esa puerta la abrió el propio Tribunal Supremo con su condena a José Luis Ábalos, que no conllevó pena de cárcel para el empresario corruptor Víctor de Aldama.

Para cargos del PSOE consultados, esto supuso señalar también el camino para Julio Martínez Martínez por el caso del rescate de Plus Ultra y para Leire Díez, investigada por las supuestas cloacas orquestadas por el exsecretario de Organización Santos Cerdán para frenar investigaciones judiciales relacionadas con el partido y con el Ejecutivo. Ese giro era esperado por muchos en Moncloa y en Ferraz.

La orden de mantener el apoyo viene directamente de Sánchez, quien siempre ha respaldado al expresidente, una figura clave durante la campaña electoral de 2023 y enlace esencial durante mucho tiempo para mantener en vigor el bloque de investidura. Los socialistas viven estos días en una montaña rusa de emociones y muchos todavía se resisten a creer que haya podido cometer algún delito.

Un préstamo “supervisado y razonable”

Asimismo, desde el Gobierno se defiende el proceso de préstamos a Plus Ultra durante la pandemia del covid. Fuentes de la Moncloa insisten: “Lo hemos mirado de arriba a abajo. Está hecho conforme a la ley y fue supervisado. Lo difícil en la Administración es adjudicar dinero. El crédito está avalado, es razonable y se hizo conforme a derecho”. La postura del Ejecutivo es que esa ayuda se concedió en virtud de parámetros técnicos y no por algún tipo de presión externa.

En el núcleo duro de la Moncloa insisten en que creen en la inocencia del expresidente, pero que el Gobierno no es el encargado de la defensa judicial ni de la estrategia del expresidente. Y admiten la fuerte presión mediática y de la oposición por este caso: “Esta es una situación difícil. Nuestra posición es la más honrada. Creemos en la inocencia de Zapatero”.

Durante estas horas el Gobierno ha querido también mandar ese mensaje de respaldo públicamente a través de la portavoz, Elma Saiz, y de la ‘número dos’ del partido, María Jesús Montero, quien apuntó a la nueva estrategia de los acusados en la Audiencia Nacional: "Han cambiado su versión respecto a lo que declararon en un primer momento, llevándoselo al ámbito de la sentencia de Ábalos en relación con Aldama".

Asimismo, en el PSOE emiten que este proceso judicial será largo y que quedan muchos vaivenes. Por ello, creen que hay que mantener la calma e ir observando todos los pasos que se den en la Audiencia sin retirar su apoyo a Rodríguez Zapatero. El Gobierno evita hablar directamente, no obstante, de lawfare, como sí explicita en los casos de Begoña Gómez y del hermano del presidente.

La derecha se lanza contra Zapatero

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La ofensiva de las derechas es total contra Rodríguez Zapatero, al que tienen especial inquina por su papel movilizador de voto en las últimas elecciones generales, cuando en la calle Génova se repartían los ministerios sin ningún tipo de pudor. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, criticó: “Sánchez no puede separarse de Zapatero. Uno no se puede separar de sí mismo, porque Zapatero y Sánchez son lo mismo”.

“Si Zapatero pudo mediar ante los gobiernos de España y Venezuela es porque tenía dos socios: a Delcy en Caracas y a Sánchez en Madrid. Si no, no se hubiera producido el rescate de Plus Ultra por el que cobró un 1%. Este es el gran chanchullo que se puede llevar a los dos por delante ahora que la ley del silencio socialista ya no funciona”, denunció la dirigente popular. El PP, no obstante, no ha reactivado la idea de una moción de censura contra Sánchez y en el partido se instala la sensación de que el jefe del Ejecutivo será incapaz de superar esta situación en las urnas.

Las derechas también tratan de presionar a los socios del Gobierno para que dejen caer a Sánchez. Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó cualquier ruptura con el PSOE, pero pidió públicamente, desde la sala de prensa de Moncloa tras el Consejo de Ministros, que Rodríguez Zapatero dé “explicaciones” porque entiende que hay “inquietud, tristeza y preocupación” ciudadana.