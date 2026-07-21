La declaración de 'Julito' no ata el tráfico de influencias de Zapatero con Plus Ultra y desinfla el blanqueo

El escrito remitido por Julio Martínez Martínez a la Audiencia Nacional hablando de su intención de "colaborar y contribuir" al "esclarecimiento de los hechos" hizo saltar todas las alarmas. Pero su comparecencia escasas horas después ante el instructor del caso Plus Ultra, el magistrado José Luis Calama, ha dejado importantes lagunas. El empresario ha insistido en la implicación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión del préstamo público de 53 millones de euros a la aerolínea en plena pandemia. Ahora bien, no ha sido capaz de concretar ni las gestiones que hizo ni cuánto percibió por ello. De ahí que en el entorno del exdirigente socialista consideren en declaraciones a infoLibre que el interrogatorio a Martínez Martínez "ha ido bien para los intereses" de Zapatero.

El exlíder del Ejecutivo está investigado, formalmente, por cuatro delitos —tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando—, si bien sobrevuelan en la causa otros posibles tipos penales. El instructor del caso sitúa a Zapatero en el “vértice” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias a cambio de pagos. Él era, resalta en su auto de imputación, la persona que ejercía "el liderazgo estratégico" y mantenía "los contactos institucionales y empresariales de alto nivel". Un relato indiciario que construye, fundamentalmente, en base a comunicaciones intervenidas a terceras personas –no consta, por el momento, un solo mensaje incriminatorio del expresidente–.

La tesis central del procedimiento es que Zapatero intervino e influyó en el préstamo concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea. Él lo ha negado en repetidas ocasiones. La última, ante el instructor: "No tuve ninguna intervención". Una versión que, sin embargo, ponen ahora en cuestión tres de los imputados en el procedimiento, que han decidido alinear sus estrategias de defensa. En sendos escritos remitidos este lunes al instructor, Martínez Martínez y dos pesos pesados de Plus Ultra –su presidente, Julio Martínez Sola, y el ex consejero delegado Roberto Roselli– han asegurado que el expresidente del Gobierno sí intervino en la búsqueda del rescate: "Era Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir".

Implicación en la que Martínez Martínez ha insistido este martes en sede judicial. Su declaración, que se ha alargado durante más de tres horas y en la que no ha respondido a la acusación, ha sido una simple confirmación de lo recogido en su escrito, sin muchos más "detalles", resaltan fuentes conocedoras del contenido de la misma. "Ha sido inconcreta, sin aportar datos", destacan otras fuentes presentes en la sala. Algo que ha llegado a molestar a la fiscala Anticorrupción, Elena Lorente, y al instructor, que ha pedido al empresario que no fuera tan "genérico" en algunas de sus respuestas. "El interrogatorio ha ido bien para los intereses de Zapatero", resumen a este diario desde el entorno del expresidente del Gobierno.

En su declaración como investigado, el exdirigente socialista aseguró no haber hablado "absolutamente con nadie del sector público" sobre la ayuda concedida a la aerolínea: "No habrá nadie que pueda decir lo contrario". Tanto Martínez Sola como Roselli reconocieron en sus escritos de colaboración que "nunca" tuvieron "constancia fehaciente" de las "concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate". Y tampoco Julito ha sido capaz de detallar este martes en su comparecencia ante el instructor las supuestas maniobras de Zapatero en relación al préstamo, de cuya concesión informó el expresidente casi dos semanas antes. El empresario no ha podido especificar ni qué gestiones concretas hizo ni sobre quién influyó.

Esto último es importante. El tráfico de influencias, uno de los delitos más difíciles de investigar –así lo reconocía el propio magistrado durante la declaración como investigado del expresidente–, castiga a aquella persona que influye sobre un funcionario o autoridad, o sobre alguien que pueda influir en ellos, prevaliéndose de una situación derivada de su relación personal o jerárquica con el fin de conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico. Se trata de un delito de mera actividad, por lo que ni siquiera es necesario que lo que se busca llegue a conseguirse. Eso sí, debe poder demostrarse que realmente se ha ejercido esa presión sobre algún funcionario. Un fleco que la declaración de Julito no ha atado.

Una ‘offshore’ que asegura no haber constituido

El empresario, que se ha presentado como una suerte de "correveidile" –en palabras del instructor– de los negocios del expresidente, sí ha confirmado que se embolsaron una comisión por la consecución del rescate de la aerolínea. En concreto, un 1% del valor de la ayuda: 530.000 euros. Unos pagos que acordaron diferir a lo largo del tiempo y que, según especificaron los directivos de Plus Ultra, se canalizaron fundamentalmente a través de tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez y se camuflaron con facturas "inciertas". Vía Análisis Relevante, Voli Analítica e Iot Domotic Europe se percibieron 458.417 euros. Y 69.000 fueron pagos en especie por parte de la aerolínea en forma de billetes de avión en business. El empresario no ha aclarado cómo se repartió dicha comisión.

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Esto choca, en principio, con la hipótesis del instructor de que la red se habría valido de una offshore en Emiratos Árabes Unidos para percibir y esconder la comisión. La misma se apoyaba en el hecho de que Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, remitiera a Martínez Martínez indicaciones sobre cómo poner en marcha una sociedad en el país árabe "siguiendo con lo conversado en el día de ayer" horas después de una comida organizada por Zapatero. Y en ella se apoyaba el instructor para investigar al expresidente por blanqueo de capitales: "Ese patrón de actuación encaja en las modalidades típicas, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia".

Durante su declaración como investigado, según aseguran fuentes presentes en la misma, Martínez Martínez ha confirmado que a esa comida asistieron él, Guerrero y el expresidente. No obstante, completan esas mismas fuentes, ha desvinculado a este último de la operación relativa a la offshore de Dubái, una sociedad que, no obstante, ha asegurado que "no se llegó a constituir", algo en lo que también insisten a este diario fuentes cercanas al director del Halal Trade and Marketing Centre. No se hizo, completan las distintas fuentes jurídicas, al ser un asunto complejo con numerosos requisitos. No obstante, infoLibre pudo constatar que dicha offshore sí se constituyó y que así consta en el opaco registro de Dubái.

Más allá de esto, el empresario también ha detallado el papel de Zapatero en su principal empresa: Análisis Relevante. Según Martínez, era el único consultor y, como expresidente, tenía muy buena agenda. Sobre los informes de asesoría, ha dicho que no eran tanto "estratégicos" como una especie de folletos para atraer a futuros clientes. En cuanto a WhatTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, ha resaltado que comenzó a pagarles por maquetar dichos documentos, si bien a partir de 2022 continuó haciéndolo aunque la empresa no realizara esta actividad porque el sistema de contratación era una "iguala". El juez ha puesto en duda las cantidades abonadas por dichos servicios, pero el empresario ha evitado entrar en esa cuestión.