El Gobierno afirma que sigue creyendo en la inocencia del expresidente Zapatero

El Gobierno sigue defendiendo la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero así como la plena legalidad del préstamo público concedido a Plus Ultra.

Ha sido la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien ha reiterado la confianza en Zapatero en la rueda de prensa posterior en la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por el hecho de que el empresario Julio Martínez Martínez y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, han implicado al expresidente en el préstamo público concedido a la aerolínea.

"Seguimos creyendo en su inocencia", ha recalcado Saiz, quien ha dicho que no iba a comentar las versiones, declaraciones o "estrategias de defensa" en sede judicial en este caso.

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Tras hacer hincapié en que se está en una fase inicial de la investigación y en garantizar la plena colaboración con la justicia, ha repetido en varias ocasiones que todo lo relativo al préstamo a Plus Ultra se ajustó a la legalidad.

"No hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta", ha recalcado.

En la rueda de prensa ha estado presente también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien al ser preguntada por este asunto se ha remitido a las palabras de la portavoz y ha instado a dejar trabajar a los tribunales con sosiego, respeto y silencio. Díaz ha añadido que ella nunca comenta ninguna causa judicial.