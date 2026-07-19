Trump quiere comprarse unas cuantas ONG europeas

¡Sorpresa! La celebración de los 250 años del nacimiento de EE. UU. incluye el lanzamiento de un programa para financiar a la sociedad civil europea. ¿Se ha convertido Trump en un filántropo? Mucho mejor. Ha entendido que el rechazo que puede recibir de países europeos puede cambiar si sus gobiernos cambian y, como ya anunció en su Estrategia de Seguridad Nacional, está decidido a "estimular la resistencia dentro de las naciones europeas al rumbo actual de Europa".

En aquel momento se interpretó que lo que Trump anunciaba era su intención de financiar a los partidos de extrema derecha, de lo que a estas alturas ya quedan pocas dudas. Pero lo que no se alcanzó a ver es que no se limitaría a ayudar a esos partidos, sino que intentaría también comprar a entidades de la sociedad civil europea. Pues bien, el momento ha llegado. En un ejercicio de cinismo muy propio del trumpismo, ha reconvertido la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, que llevaba 40 años apoyando a la sociedad civil frente a los regímenes autoritarios, en "el instrumento y la fuente de financiación de los actores de la sociedad civil que, entre los aliados europeos, se movilizan contra sus propias instituciones", en declaraciones de Maya Kandel a Le Grand Continent.

En efecto, el Departamento de Estado de EE. UU. acaba de aprobar un programa de subvenciones de hasta tres millones de dólares para grupos de la sociedad civil europea afines al movimiento MAGA que luchen contra la "censura" y fomenten los "lazos civilizatorios" entre EE. UU. y el viejo continente. El objetivo lo define así: "abordar los retos relacionados con la soberanía nacional, la migración, la censura y la guerra jurídica, en consonancia con una filosofía política compartida, el derecho y nuestro patrimonio civilizatorio occidental común".

El objetivo de MAGA pasa por crear una internacional trumpista, una alianza global de la ‘Ilustración oscura’ y, en ese camino, Europa es territorio por conquistar

En Europa, hasta el momento, sólo el canciller Merz se ha opuesto a esta iniciativa. Hace unos días, en respuesta al anuncio de este programa, declaró: "Por nuestra parte, no interferimos en las elecciones estadounidenses. Del mismo modo, no quiero que el Gobierno estadounidense ni las instituciones cercanas a él interfieran en las elecciones alemanas".

Alemanas, españolas, francesas… El trumpismo, lejos de lo que en su momento se interpretó, no busca desentenderse del conjunto del planeta para ocuparse sólo de EE. UU. en una nueva versión del proteccionismo autárquico. Ya Steve Bannon lo tuvo claro en 2018, cuando intentó desarrollar en Italia su "Escuela de Gladiadores". El objetivo de MAGA pasa por crear una internacional trumpista, una alianza global de la "Ilustración oscura" y, en ese camino, Europa es territorio por conquistar.

Para ello, es necesario apoyar y financiar a fuerzas políticas afines, lanzar campañas de desinformación, desestabilizar las democracias y contar con organizaciones de la sociedad civil que se orienten activamente en la misma dirección. Aquí llega Trump, dispuesto a subvencionar a organizaciones de la sociedad civil europea para extender su "Ilustración oscura" allá donde nacieron las luces.

¿Tienen algo que decir los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias? Y, por cierto, ¿qué opina nuestra sociedad civil organizada?