De BlackRock o Vanguard a los Botín o Masaveu: quién mueve los hilos de la gran banca española

BlackRock es la mayor gestora de fondos del mundo, con una cartera valorada en 14 billones de dólares (es decir, 14 millones de millones de dólares) y hace unos días anunció su entrada en el capital de Unicaja, con una participación del 3%. A lo inabarcable de las cifras que maneja esta entidad, se suma una comparación sorprendente: si fuera un país, sería la tercera potencia del mundo por detrás de Estados Unidos y China, pero por delante de Alemania, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Además, con esta operación sobre Unicaja, el grupo inversor se hace un hueco en todos los bancos cotizados españoles. Pero, ¿cuánto dinero ponen y quiénes son los principales accionistas de la gran banca española?

En España había 8.634 fondos privados institucionales de todo el mundo al cierre de 2024, “sobre todo procedentes de Europa y los Estados Unidos”, de acuerdo con el último Informe anual sobre la propiedad de las acciones cotizadas españolas de BME, el gestor de la Bolsa española. De hecho, el 48,7% de las acciones del mercado nacional estaban en manos de inversores extranjeros. En la imagen general, las corporaciones internacionales han ido ganando peso, pero también siguen teniendo un peso relevante algunos apellidos: Botín, Masaveu, Olivo o Domínguez de la Maza, entre otros.

Si comenzamos por los fondos, BlackRock, fundado y dirigido por Larry Fink desde 1988, es el más relevante. Recientemente, su responsable en España, Luís Mejía, aportaba al diario económico Expansión los datos de sus operaciones en España: invierte 104.900 millones. De estos, 67.300 millones van a empresas cotizadas; 22.500 millones de euros a deuda pública; 12.200 millones a deuda corporativa y 2.900 millones en activos no cotizados. Su inversión ha crecido en dos años un 70%, remarcaba el responsable.

Atendiendo al valor actual de los títulos en el mercado, la reciente inversión en Unicaja superaría los 250 millones en acciones. Con este cambio, el fondo entraba a formar parte de los accionistas significativos, aunque la Fundación Unicaja se mantiene como el accionista mayoritario (30,23% de los títulos); seguida de Santa Lucía Seguros, con un 10%; el promotor de centros comerciales Tomás Olivo, con un 5,18%; y el brazo inversor de la marca de ropa infantil Mayoral (Indumenta Pueri), con el 5%. Este último es propiedad de la familia Domínguez de la Maza, que, con un patrimonio de 1.300 millones, es la mayor fortuna de Andalucía. Además, están presentes en muchas empresas del Ibex 35 y han dado un impulso a la reciente salida a bolsa de la compañía de telecomunicaciones Digi con un compromiso de inversión de 100 millones.

Volviendo a Blackrock, el megafondo estadounidense también se sienta en el accionariado del mayor banco de España, el Santander, con un 6,86% y aparece como único accionista significativo en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el BBVA ocurre lo mismo, y aparece con una participación del 7,15%; en Caixabank posee el 4,68% de las acciones; en el banco Sabadell, el 8,44% y en Bankinter, el 5,91%.

Fuera del ámbito financiero, el vehículo inversor de Larry Fink también posee acciones en ACS (5,057%), Aena (5,037%), Amadeus (5,498%), Cellnex (5,001%), Enagás (7,427%), Iberdrola (6,254%), Redeia (5,225%), Repsol (7,176%) o Telefónica (5,940%).

Otro gran inversor internacional que tiene peso en la banca española es Vanguard Group, que también ha puesto un pie en todas las entidades bancarias del Ibex 35. Fundado en 1975 en Pensilvania (Estados Unidos), mueve alrededor de 12 billones de dólares (con b) y se definen como “pioneros” en la creación de fondos indexados (aquellos que replican el comportamiento de un determinado índice bursátil). Destaca su posición en el Banco Santander (6,11%), seguido de BBVA (4,95%), Bankinter (3,70%), Caixabank (2,37%), Sabadell (1,13%) y Unicaja (1,82%), según datos de Bloomberg.

Norges, el fondo soberano noruego ligado al Norges Bank, es otro gigante de la inversión en las empresas del selectivo español y en la banca. También está presente en las seis entidades cotizadas, aunque en menor medida que BlackRock o Vanguard. Posee un 2,29% de títulos del Sabadell, un 1,6% del Santander, un 1,57% de Bankinter, un 2,87% de BBVA, un 0,33% de Unicaja y un 0,41% de Caixabank. Este grupo inversor se nutre de los beneficios obtenidos por la venta de petróleo y gas de Noruega y es el fondo soberano más grande del mundo. El año pasado su patrimonio cerró en 1,89 billones de euros, ligeramente por encima del PIB de España (1,6 billones de euros al cierre de 2025).

¿Quién más pone dinero?

Si se observa la información de participaciones significativas que las empresas envían a la CNMV, aparecen otros nombres y apellidos que siempre han estado ligados al mundo empresarial y financiero en España.

Entidades como Bankinter cuentan con accionistas significativos diversos. Además de los citados fondos, aparece entre su accionariado la sociedad patrimonial Cartival SA, propiedad de una rama de la familia Botín, que posee el 23,19% de la entidad. Cartival fue fundada por el banquero Jaime Botín, hermano del que fuera presidente del Banco Santander, Emilio Botín. La hija de este último, Ana Botín, es actual presidenta del Banco Santander.

Entre el accionariado de Bankinter también aparece Fernando Masaveu Herrero, presidente del grupo Masaveu, que posee el 5,31%. El origen de la fortuna de esta familia está en la Banca Masaveu, fundada en 1840 y que se fusionó con el Banco Herrero a finales de los años 90, hasta que este fue absorbido por el Sabadell en 2001.

Entre los accionistas significativos de la entidad naranja figuran la corporación de gestión de activos estadounidense, Fidelity Management and Research (3,77%); Bank of America Corporation, con un 3,10%; Lazzar Asset Management, una firma de inversión con sede en Nueva York, que posee el 3,03%; y la gestora Fidelity International, también de EEUU, con el 1,9%.

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Por su parte, en la información que el Sabadell remite al regulador español vuelven a aparecer corporaciones internacionales como la aseguradora suiza Zurich Insurance Group LTD, con un 4,94%; el empresario mexicano David Martínez Guzmán, fundador de Fintech Advisory; y, finalmente, Fintech Europe SARL (3,1%), una sociedad de inversión radicada en Luxemburgo y vinculada también con Guzmán.

En cuanto a Caixabank, BlackRock aparece con un 4,68% de acciones significativas. Están también como accionistas significativos Criteria Caixa (30,01%), la Fundación La Caixa (30,01%) y dos entidades públicas: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con un 16,11% de participaciones, y Bfa Tenedora de Acciones (16,11%). Esta última participada al 100% por el FROB.

Si bien los movimientos financieros que acoge la espectacular cúpula de la Bolsa de Madrid siguen teniendo apellidos reconocibles, los fondos extranjeros comienzan a tener cada vez un mayor protagonismo en el mercado español. Son, utilizando las palabras con las que el exbanquero y escritor William D. Cohan describió a Larry Fink, los "hombres detrás de la cortina", aquellos que, como en El Mago de Oz, manejan los mecanismos sin ser vistos.