Inditex y Santander lideran la brecha salarial del Ibex: sus directivos ganan 200 veces más que sus plantillas

Los números de las grandes cotizadas siempre sorprenden cuando se miran de cerca. Millones de beneficios, miles de empleados o salarios envidiables, pero también grandes brechas que persisten año a año. La primera que se suele señalar es la que separa a los primeros ejecutivos de la media de sus trabajadores. En conjunto, los directivos de las cotizadas del Ibex 35 ganaron 74,5 veces más que la media de sus plantillas en 2024. La diferencia ha crecido un 1,1% con respecto al ejercicio anterior, pero hay empresas en las que este abismo salarial es mucho más pronunciado. Inditex es la más desigual, con una diferencia en las remuneraciones de 295 veces; el Banco Santander es la segunda, con un pago a su primer ejecutivo 225 veces superior a la media de los trabajadores; Puig (dedicada a la cosmética) firma una brecha de 216 veces, e Iberdrola, de 168 veces. Son las conclusiones que extrae el informe Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del Ibex 35, elaborado por Comisiones Obreras (CCOO) y presentado este jueves.

En conjunto, los colosos que componen el selectivo español ganaron 67.300 millones, un 21,5% más que en el año anterior. Como dato, por cada persona empleada en el Ibex 35 obtuvieron un resultado de 53.300 euros, señala el documento. El total de personas empleadas por estas empresas se situó en 1,2 millones en 2024, con un incremento del 3,2%, aunque el grueso de las plantillas (un 63%) se ubica fuera de España. Las cifras de estas multinacionales marean y resultan aún más llamativas cuando se ponen en la misma tabla empleados y directivos.

Si bien los trabajadores de las empresas del selectivo están muy por encima del salario medio en España, la remuneración de los altos ejecutivos está en otro nivel. El sueldo medio nacional en 2024 fue de 29.540 euros anuales, pero el salario medio de las plantillas del Ibex alcanzó en ese año los 63.372 euros aunque con grandes diferencias entre empresas. Por la cola, Inditex se sitúa en los 38.000 euros, frente a los 108.000 de la socimi Colonial, la que más paga. Aunque este indicador, sobre el que se calculan las diferencias, también encubre grandes desigualdades, ya que se obtiene al dividir los costes de personal acumulados entre el número medio de empleados a jornada completa, incluyendo ahí salarios de empleados base, con los perfiles más cualificados de sueldos medios y altos, lo que distorsiona la cifra.

Volviendo a lo que cobran los directivos, su media salarial se sitúa en 4,7 millones de euros, 400.000 euros anuales más que en 2023. Además, hay cuatro empresas donde los presidentes superan los 11 millones de euros: Iberdrola (Ignacio Sánchez Galán ganó 14,1 millones de euros), Banco Santander (Ana Botín ganó 13,7 millones de euros), Puig (Marc Puig ganó 12,7 millones) e Inditex (García Maceiras ganó 11,2 millones de euros).

Crece la brecha de género

Otro dato que arroja el análisis es que la diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una asignatura pendiente también en las empresas más grandes. El salario medio de ellas ascendió a 53.600 euros anuales, un 6,49% más, y el de ellos a 65.400 euros anuales. Con esto sobre la mesa, la diferencia entre hombres y mujeres asciende a 11.700 euros anuales, superando en 2.000 euros la brecha del ejercicio anterior. Es decir, la tendencia ha empeorado. Si se mira por empresas, el salario de ellos es superior en todas las compañías, salvo en dos: Arcelor Mittal e Iberdrola, donde las mujeres ganan más que los hombres.

“La diferencia salarial entre hombres y mujeres es desproporcionada en el caso de Merlin Properties (casi tres veces más de salario). En el resto también las diferencias son muy elevadas: Banco Santander (24.000 euros), Puig (22.000 euros), Bankinter (16.000 euros), Banco Sabadell (14.000 euros) o CaixaBank (11.700 euros). Por el contrario, las menores diferencias salariales se registran en Logista (2.400 euros), Enagás (2.000 euros) y Aena 52 (2.000 euros), y Rovi (1.900 euros), además de las dos empresas antes señaladas donde el salario de las mujeres es superior”, detalla el documento.

Ganan más, pero cotizaron menos en España

El debate sobre la fiscalidad y la carga impositiva de las empresas es una de las cuestiones que más polémica genera. Uno de los apartados del informe hace referencia a la carga impositiva de estos colosos y concluye que su contribución fiscal en España se ha reducido, pese a haber aumentado sus beneficios. “Los datos permiten constatar que los buenos resultados de las empresas del IBEX 35 en 2024 no se están traduciendo en un mayor compromiso tributario directo”, apunta el informe.

En España, la contribución por impuestos bajó desde los 6.861 millones en 2023 a los 6.403 de 2024. Es decir, pagaron 458 millones menos, lo que supone una merma del 6,7% en ese periodo. Las que más impuestos pagaron a nivel nacional fueron los bancos y las energéticas: BBVA lidera la aportación con 1.261 millones de euros, tras un incremento del 52,8%, seguido de CaixaBank, que realizó un desembolso de 1.080 millones. Junto a ellas, Iberdrola (890 millones), Endesa (614 millones) y Banco Santander (533 millones) sostienen el grueso de la contribución. Aunque el documento advierte que “resulta paradójico que empresas con beneficios reduzcan su pago efectivo” con respecto a otros ejercicios, como es el caso de Endesa (-25,3%) o Iberdrola (-3,8%).

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“En este ámbito, el caso más destacable es Repsol, registrando una contribución negativa de -883 millones de euros en 2024, lo que supone una reducción del 274,2% respecto a su aportación positiva en 2023”, señala el análisis de CCOO. A esta se sumarían otras que también se han podido aplicar deducciones como Unicaja (-13,1 millones), Cellnex (-16 millones) y Ferrovial (-8 millones), que cierran el año con saldos negativos de caja por impuestos en España.

A nivel global, en cambio, la tendencia no es la misma y la carga impositiva aumenta. En conjunto, el importe que estas compañías pagaron en todo el mundo por el impuesto de sociedades fue de 21.885 millones, un 3,9% más que en 2023.

La fiscalidad es uno de los grandes debates y no solo en España. Medidas para gravar los grandes patrimonios, como la conocida “tasa Zucman” en Francia, que busca gravar con un 2% a las grandes fortunas y a las participaciones en empresas, o las protestas desde la izquierda por considerar que las pymes pagan tipos efectivos mucho más altos, son cuestiones que acaparan el debate. De hecho, en España el tipo efectivo de los grandes grupos societarios fue en 2023, último dato disponible, de un 7,24%, mientras que las empresas de menor tamaño que no forman parte de grandes conglomerados ronda el 18%.