Ayuso y la política a golpe de fiscalidad: bonificaciones a empresas y una oficina para "defender" al contribuyente

La fiscalidad es un arma de doble filo. Rebajarla es, en principio, una estrategia popular entre los ciudadanos y una baza a la que se suele acoger la Comunidad de Madrid para posicionarse frente al Gobierno y ganar popularidad. Pero cuando se exploran las consecuencias de esta dinámica, esa popularidad se reduce. Si se da el caso de que estas bajadas impositivas empiezan a comprometer los servicios públicos, el porcentaje de personas a favor de reducir los impuestos cae también. Sin embargo, Madrid sigue avanzando en esa senda. La propia Isabel Díaz Ayuso ha presumido de acumular 36 rebajas fiscales durante su mandato y recientemente ha anunciado la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente que estará dentro de la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, destinada a bonificar los traspasos de empresas con nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Dicho así, puede sonar como una medida de gran impacto económico, pero lo cierto es que esta bonificación crece solo cuatro puntos porcentuales con respecto a lo que ya existe: desde el 95% hasta el 99%.

La baja fiscalidad es la piedra angular de la política de la Comunidad de Madrid y la presidenta madrileña suele anunciar ampliamente las medidas que refuerzan ese ideario. Sin embargo, lo que incluyen estas nuevas normas fiscales —que se pondrán en marcha previsiblemente este mes de junio— no es tan novedoso ni se espera que tenga un gran impacto en las cifras. José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, explica que este nuevo servicio, la Oficina de Defensa del Contribuyente, es un mecanismo que ya existe a nivel estatal bajo el nombre de Consejo de Defensa del Contribuyente y ante el cual se pueden presentar reclamaciones que deriven luego en cambios normativos. "Recoge, al igual que haría la oficina madrileña, las quejas y sugerencias que no son judicializables", señala Mollinedo. Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, presentaba la medida señalando que la Comunidad quería garantizar unos derechos "reales y efectivos en la práctica" para los contribuyentes. Isabel Díaz Ayuso iba un poco más allá al señalar que su intención era proteger a los ciudadanos de los "excesos" de la Agencia Tributaria. Otro de sus mantras electorales.

Así, lo que realmente introduce como novedad el Anteproyecto de Ley de Defensa del Contribuyente son dos puntos: el compromiso de disculpa cuando se haya vulnerado algún derecho del cotizante y haya una sentencia judicial firme que lo avale y un agradecimiento por su cooperación. "La Administración tributaria autonómica agradecerá la cooperación a los obligados tributarios que hayan atendido y prestado la debida colaboración en el transcurso de un procedimiento inspector, cuando el mismo haya terminado sin regularización de la situación tributaria ni imposición de sanción", concluye el artículo 10 del anteproyecto.

En cuanto a la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, responde a la intención de promocionar que los pequeños negocios mantengan el relevo generacional. Es un problema que llevan tiempo denunciando las patronales, pero en este caso, desde Gestha consideran que la medida fiscal propuesta puede tener un impacto limitado, ya que no introduce grandes cambios con respecto a la regulación anterior. "El coste presupuestario estimado son dos millones de euros, una cantidad muy baja con respecto a las cifras de una comunidad como Madrid", explica Mollinedo. La nueva regulación, que esperan que tenga impacto en alrededor de 1.500 personas, amplía la bonificación fiscal cuando se traspase una empresa desde un 95% hasta un 99%, cuatro puntos porcentuales.

Lo que sí va a ampliar esta nueva norma es la posibilidad de aplicarse bonificaciones en un grado de parentesco familiar más amplio, como ya ocurrió en febrero del año pasado, cuando se elevó la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos desde el 25% hasta el 50%. En este caso, se aplicará a las compañías de forma que, tanto en transmisiones cuando el propietario haya fallecido como cuando se retira y la cede en vida, el traspaso de la empresa esté bonificado para familiares de tercer grado (tíos y sobrinos) y en cuarto grado, por afinidad o consanguinidad, haya requisitos flexibles de aplicación.

"Es posible que pueda tener efecto en el relevo la ampliación de los grados de parentesco, pero el coste presupuestario de la exención no parece que pueda movilizar a más gente. Calculan que puede afectar a 1.500 personas, pero es que esas personas ya disfrutan de una bonificación del 95%", valora Mollinedo.

Hacer bandera política de las bajadas de impuestos

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El mantra de que pagar impuestos siempre ayuda en las urnas no es tan evidente. De hecho, un estudio de las universidades de Viena y Zurich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae hasta 10 puntos. Ahí es cuando el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o más deuda. Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que en Madrid ha aumentado un 125% la tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes esperando una primera consulta en hospitales. También, si se compromete la viabilidad de la educación pública, como por ejemplo, no climatizando las aulas de los colegios públicos. Una cuestión que mantiene en pie de guerra estos días a las asociaciones de familias de colegios públicos de la Comunidad de Madrid. De hecho, el sindicato CCOO denunciaba también que la respuesta de la Consejería se ha limitado durante años a actuaciones aisladas e insuficientes. “Miles de docentes, personal educativo y alumnado continúan desarrollando su actividad en espacios que alcanzan temperaturas incompatibles con la salud", señalaron en un comunicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid presenta sus propuestas fiscales por oposición a la política fiscal del Gobierno y hace un mes reiteraba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba realizando la “mayor recaudación” de impuestos “a través del terror fiscal”. De hecho, en la presentación de los Presupuestos Generales de la comunidad, presumió de que las rebajas fiscales habían ahorrado a los contribuyentes “casi 40.000 millones de euros”, pese a que en la otra cara de la moneda está el hecho de que sea también la comunidad que menos gasta por habitante en servicios básicos, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Está por debajo del promedio nacional en sanidad, educación y servicios sociales y 42 puntos por debajo de la región que más invierte: País Vasco.

Pese a ello, la baja fiscalidad sigue siendo el eje de su política. Un discurso que mantiene también el Partido Popular a nivel nacional y que se ha concretado en el lema del "infierno fiscal" que Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, ha reiterado contra el Ejecutivo. Sin embargo, esta vez, insisten desde Gestha, ni la bonificación ni la Oficina de Defensa del Contribuyente parecen tener el calado suficiente como para hacer bandera de ellas.