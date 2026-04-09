El PP inaugura su ofensiva contra Carlos Cuerpo con el mantra del "infierno fiscal"

Este martes, coincidiendo con el primer día de la campaña de la renta, el Partido Popular organizó un acto con un título que dejaba claro el tono de la conversación: Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez. El encuentro tuvo lugar un día después de que el recién estrenado vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abordase su primera sesión de control en el Senado apelando a crear un “tono constructivo” y ofreciendo “mano tendida”. A las acusaciones del PP ha respondido en la tarde de este miércoles el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, tachando de "demagogia" la posición de los populares y señalando que "ningún dato avala" el "infierno fiscal" que dibuja el PP.

El buen comportamiento de la economía española a nivel macro y una mejora en las cifras de empleo —a pesar de que la precariedad laboral es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)—, movió a los populares a centrar sus ataques al Gobierno en el ámbito de la fiscalidad durante el evento. Es una posición recurrente en el argumentario de la formación azul y que concretó en seis medidas: bajar el IVA de los alimentos básicos hasta el 5%, ajustar el IRPF a la inflación y reducirlo los cuatro primeros años de trabajo en el caso de los jóvenes, quitar el IVA a la vivienda y a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros anuales, bonificar el impuesto de sucesiones en todas las comunidades y crear un modelo fiscal alternativo. Aunque algunos de estos gravámenes, como el impuesto de donaciones, las transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, corresponden a las competencias de las comunidades autónomas.

Además de desgranar las medidas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió durante la clausura del acto en el mismo mantra de que "la gente paga más y recibe menos" y que "con menos impuestos se puede recaudar más". También tiró de algunos tópicos polémicos, como el que sostiene que la incidencia de la incapacidad temporal se debe a trabajadores "que no quieren trabajar", un argumento que sustentó en el hecho de que el porcentaje de incidencia baja en los autónomos y sube en la media. Evitó referirse, eso sí, a la mejora de los salarios, atacando ese flanco por la parte que se destina a las cotizaciones sociales y sin mencionar a las empresas, y tampoco hizo referencia a la incidencia de la salud mental en las bajas.

Feijóo también deslizó una crítica a la reciente celebración del Gobierno por los datos del mercado laboral: "Presumir cuando tanta gente las pasa canutas pese a contribuir más que nunca, es la medida de la distancia entre el Gobierno y la calle", remarcó.

Desde el Ejecutivo, el responsable de Hacienda aludió a las rebajas del IVA acometidas durante la crisis o a la reducción de los gravámenes sobre la energía para defender que en los últimos años ello había supuesto un ahorro de 50.000 millones de euros. En el cruce de datos, el Gobierno también ha negado que se hayan acometido más de un centenar de subidas de impuestos y ha desmentido que en Europa la presión fiscal sea menor. De hecho, según Eurostat, la media de la Unión Europea en cuanto a carga fiscal se sitúa en el 40,4%, algo más de tres puntos porcentuales por encima de España (37,3% del PIB).

Una "motosierra digital"

El evento se abrió con una mesa redonda moderada por Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid que fue al grano desde su primera intervención: "Hoy empieza la campaña de la renta y en un par de días todos vamos a tener que pagar más a Hacienda". Albert se refirió a la inflación como un impuesto más y acusó al Gobierno de utilizarla para recaudar al no deflactarlo del IRPF. Esta crítica alude al fenómeno conocido en la jerga económica como progresividad en frío, que es como se define el efecto recaudatorio resultante de no indexar las principales desgravaciones que operan en la base del IRPF a la evolución de los precios. Esta polémica ha surgido porque recientemente Hacienda descartaba la posibilidad de ajustar la tarifa estatal del IRPF a la inflación y a la progresión de los salarios. Esto implica que, si los salarios suben, cambian a un tramo superior de cotización, pero si se tiene en cuenta el aumento de los precios, puede darse el caso de que pierdan poder adquisitivo y aumente la recaudación.

La mesa la completaron Emilio Froján, propietario de startup de motos eléctricas; Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, un centro de estudios de orientación liberal, y de un programa de EsRadio; Sergio Mateos, emprendedor, joven ganadero y copropietario de una empresa; Anabel Fernández, fundadora y CEO de la consultora Afford Health; y Marina Fernández, que se presentó como "ama de casa" y madre de familia numerosa.

"En el Instituto Juan de Mariana hemos elaborado una herramienta para eliminar, mediante una motosierra digital, normas y regulaciones que son inútiles", afirmó Llamas, quien fuera, hasta 2023, viceconsejero de Economía en Madrid y uno de los asesores de Isabel Díaz Ayuso en esta materia. No es la primera vez que Llamas hace referencia a la economía de la motosierra, que popularizó el presidente de Argentina, Javier Milei, y al cual ha citado como ejemplo a seguir en otras ocasiones. El economista habló de "derogar el sanchismo" y, entre otras cosas, calificó la regulación de vivienda como un ataque a la propiedad privada y la relacionó con la "inseguridad jurídica". "Han atacado como nunca a la propiedad privada", señaló. Albert, por su parte, acusó al Gobierno de utilizar el dinero de los impuestos para "seguir financiando el independentismo" y para mantenerse "un día más en La Moncloa".

Natalidad y tratar de captar la atención del campo

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En la jornada también se habló de la baja natalidad y de las dificultades de los jóvenes para formar una familia. Rocío Albert pidió a Marina Fernández que aportara ideas sobre "cómo animar a los jóvenes a tener hijos", una experiencia que, según la consejera, "llena más que cualquier cosa en el mundo". La ponente respondió reclamando un mayor "acompañamiento" social en todo lo relacionado con la maternidad y explicó cómo el encarecimiento de la cesta de la compra afecta en su día a día.

En lo que respecta al campo y la agricultura, se puso el acento en los problemas de relevo generacional que afectan al sector primario y en la carga burocrática. "Actualmente tenemos que hacer un cuaderno de campo digital, pero la media de edad de los agricultores en Soria es de 60 años y muchos no tienen la formación para hacer eso", relató Sergio Mateos y pidió "facilitar esos trámites" para aquellas personas que lo requieran.

Feijóo cerró el acto lamentando que, cada vez que su partido reclama bajadas de impuestos, se les "ridiculiza", y volvió a insistir en el mantra del "infierno fiscal", que todo apunta a que se convertirá en el principal ariete contra el recién estrenado vicepresidente primero del Gobierno.