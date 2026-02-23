Impuestos, vivienda e inmigración: el PP propone a Vox un pacto marco para todas las comunidades

El Partido Popular ha presentado este lunes un nuevo documento marco que servirá de referencia para sus pactos en las comunidades con Vox y que están destinados "ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica". Este nuevo modelo de pacto, al que ha tenido acceso infoLibre, sitúa la iniciativa en un momento de "rechazo" ciudadano al Gobierno de Pedro Sánchez y aboga por el consenso y el diálogo contra dinámicas de "chantaje político y privilegios injustificables". El objetivo de esta nueva estrategia es, según el documento, establecer unos puntos comunes que orienten los pactos con otras fuerzas cuando la aritmética parlamentaria lo requiera.

El anuncio de esta nueva postura ha tenido lugar después de que la dirección de Vox confirmase este lunes que se había acordado con el PP un nuevo marco de negociaciones en las comunidades de Extremadura y Aragón.

Este nuevo documento marco se define como "único, vinculante y de aplicación en toda España". Entre sus diez condiciones se encuentra el "pleno respeto" a la unidad nacional, a la Constitución y al Estado de derecho, haciendo hincapié en que las propuestas deben estar dentro de la legalidad vigente. También se respetará a "las principales instituciones" del país, destacando las autonómicas y la Jefatura del Estado. Aspectos como la igualdad ante la ley, la libertad y la subordinación al interés de España también se incluyen en esta hoja de ruta.

Las medidas propuestas

El PP propone 18 materias consideradas como "ámbitos prioritarios de acuerdo", ya que, según el documento, son las principales preocupaciones de la ciudadanía. La formación tacha de "infierno fiscal" la política de impuestos y propone en su primera medida la bajada de estos. "La fiscalidad debe premiar el trabajo, recompensar el esfuerzo y facilitar el ahorro, no castigarlos", reza el documento. Los conservadores también cargan contra la burocracia, que "asfixia" a los autónomos, y sugieren la simplificación de los trámites administrativos.

Esta última medida se llevará a cabo también en el mundo agrario y pescador, donde ofrecerán "apoyo productivo y defensa de nuestros productores frente a la competencia desleal". Si bien el documento rechaza las políticas climáticas que "destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan la industria", también defiende "un mix energético completo", en el que la energía nuclear esté presente.

En cuanto a la vivienda, el PP propone, ante el "intervencionismo" del Gobierno, aumentar el suelo para construir. Los conservadores también señalan a la ocupación ilegal: "Es una anomalía que no vamos a consentir". Para ello, contemplan como medidas el desalojo exprés y el empadronamiento nulo en viviendas ocupadas.

En materia de subsidios, se hace una diferenciación entre "las personas necesitadas y las aprovechadas" a la par que se ensalza la "solidaridad activa entre personas". A su vez, el partido sostiene que la inmigración irregular ha llegado a "niveles intolerables" y critica la regularización del Gobierno, a la que tacha de "masiva". Por tanto, propone deportar a aquellas personas que delincan de forma grave mientras que el que "venga a trabajar y respetar nuestras leyes debe ser bienvenido".

Otro punto de la nueva hoja de ruta es la natalidad y la familia, que, según el documento, hay quienes quieren "sustituir su papel por la intervención del Estado". Además de medidas fiscales y servicios sociales para ayudar a las familias, el PP pone en valor la maternidad y el rol del padre y propone la supresión de aquellos elementos que puedan dificultar el acceso al empleo de los progenitores.

Por otro lado, el documento afirma que los niños deben estar protegidos de "quienes pretenden utilizar las aulas o los servicios públicos para imponer una visión ideológica del mundo". El sistema educativo que defiende esta formación es "exigente" y basado en "la cultura del esfuerzo".

Vox anuncia un acuerdo con el PP para un marco de negociación en Extremadura y Aragón Ver más

En cuanto a las mujeres, el PP reconoce que estas afrontan dificultades en el ámbito laboral y por ello abogan por políticas "concretas y eficaces" y que "no enfrenten a los ciudadanos por su sexo". Además, se plantea que los pactos deberán rechazar "las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase".

Por otro lado, los populares se muestran preocupados por "el deterioro de la seguridad ciudadana" y piden la "máxima coordinación" con las autoridades. La última materia es la sanidad, definida como "uno de los pilares esenciales del bienestar compartido" y en la que se apuesta por su fortalecimiento en aspectos como la planificación, plantillas y salud mental, entre otros.

En sus últimos requisitos, el PP plantea que los gobiernos de coalición respondan “solidaria y colegiadamente”, rechaza la fragmentación y exige estabilidad institucional. "Ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre".