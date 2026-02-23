Dimite el alcalde socialista de La Algaba, denunciado por acoso sexual a un menor

El alcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, contra el que la Fiscalía ha acordado la apertura de diligencias por acoso sexual a un menor aprendiz de torero, ha presentado su dimisión este lunes tras 14 años en el cargo, informa EFE.

En una carta abierta a los vecinos que ha hecho pública, Agüera ha dicho que ha decidido “hacer un paréntesis” en su vida política para poder defenderse "de las graves acusaciones”.

No obstante, aclara que la renuncia será "por unos meses”, para poder dedicarse “plenamente” a su defensa.

La dimisión se produce a raíz de la denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada la pasada semana a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público que podrá acordar las diligencias que procedan para el esclarecimiento de los hechos denunciados.