ACOSO SEXUAL

La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde por acoso sexual y laboral

  • En su querella incluye delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos
  • El abogado de la víctima incide en "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima"
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. EP

La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha presentado finalmente una querella por un presunto acoso sexual y laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, informa EFE.

Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, ha confirmado a EFE que la querella ha sido presentada este lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles (Madrid) y se dirige, además de contra el alcalde, contra el PP como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal.

Según el letrado, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".

