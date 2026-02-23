PP y Vox tachan de "cortina de humo" la desclasificación del 23F: "Necesitamos explicaciones del presente"

El Gobierno ha decidido desclasificar los documentos secretos del intento de golpe de Estado del 23F, 45 años después del asalto de Antonio Tejero. Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes el Consejo de Ministros adoptará esa iniciativa "saldando así una deuda histórica con la ciudadanía". Se trata de una demanda que viene de lejos de formaciones como el PNV y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había aplazado de manera recurrente pero que estaba obligado a cumplir tras la ley aprobada en julio del año pasado para eliminar el secreto de los documentos del franquismo y de la Transición.

Sin embargo, para el Partido Popular y Vox se trata de una "cortina de humo", un argumento que utilizan recurrentemente desde las derechas para definir los asuntos que consideran que no le son favorables. "Vamos a cortina de humo al día. Se cumplen los pasos para el colapso total", señalaba a primera hora de este lunes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Al mismo argumento recurrió el número dos de Vox, Ignacio Garriga, que añadió que es una forma de tratar de encubrir la agresión sexual del exdirector adjunto (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González. Para el ultraderechista es una "auténtica tomadura de pelo" que el Gobierno decida desclasificar estos documentos con los Sánchez, según sus palabras, quiere protagonizar una "huida hacia adelante". Así, garantizó que Vox no va a contribuir a esos "fuegos de artificio".

El PP demanda explicaciones "sobre el presente y pasado cercano"

El Gobierno desclasificará los documentos del 23F Ver más

La derecha sigue así el mismo manual de los últimos meses. En el PP y Vox han tachado de "cortina de humo" prácticamente cualquier asunto que el Gobierno o sus socios parlamentarios han tratado de situar en la agenda a través de declaraciones públicas, iniciativas legislativas o propuestas, entre ellas el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, el aborto, la reducción de la jornada laboral o la ampliación de permisos. Con esta iniciativa, el presidente del Gobierno cree que se puede "construir un futuro más libre".

También lo ha criticado la vicesecretaria de Acción Institucional del PP, Cuca Gamarra. "En lo que a nosotros respecta no creemos que vayamos a descubrir nada más", señaló en rueda de prensa desde Génova 13. "Lo que España necesita son explicaciones sobre el presente y el pasado más cercano", prosiguió, en referencia a lo ocurrido "en los últimos ocho años" del mandato de Sánchez. "Esas son las informaciones que nos interesan", prosiguió.

Para Gamarra, ya tenemos suficiente con la producción audiovisual que hay sobre el 23F y en lo que hay que poner el foco ahora es en "las conversaciones" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en El Pardo "con personas que están siendo investigadas en procedimientos mercantiles", en "el apagón" de abril del pasado año o en "los escándalos" del mandato de Sánchez. "Creo que es gracioso que nos dicen hoy que vamos a poder saber lo que pasó 45 años, hemos visto películas y series etc., pero igual dentro de 45 años nos entrenamos de lo que ocurrió con el apagón [...] o de todos los escándalos que estamos viviendo".