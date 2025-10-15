Israel reanuda la ayuda a Gaza desde Rafah tras el cierre del paso este martes

Camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este miércoles desde el cruce egipcio de Rafah hacia los pasos israelíes de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permite el ingreso a la Franja de Gaza, un día después de que dichos cruces estuvieran cerrados, informó la televisión egipcia Al Qahera News y recoge EFE.

El medio, próximo a la Inteligencia egipcia, aseguró que "camiones con combustible y gas se dirigen desde el cruce de Rafah hacia los cruces de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permiten el ingreso de ayuda a la Franja asediada".

El medio no ofreció más detalles sobre la cantidad de camiones y el contenido

La ONU confirmó el martes que los cruces fronterizos de Israel a Gaza estaban cerrados y pidió al Gobierno israelí y a Hamás respetar los acuerdos establecidos en el alto el fuego para poder escalar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave.

La portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU en Gaza, Olga Cherevko, dijo que el Gobierno israelí ha notificado a la ONU un retraso o reducción en la escalada de operaciones de ayuda porque Hamás no ha entregado los cadáveres de algunos rehenes a Israel.

Pero finalmente, el movimiento palestino entregó durante la noche a la Cruz Roja, como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel, los cadáveres de cuatro rehenes, de los cuales tres ya han sido identificados.

En el enclave todavía quedan veinte cuerpos de rehenes en manos de las milicias palestinas, cuestión que ha tensionado el acuerdo con Israel, que está estudiando restringir la entrada de ayuda humanitaria hacia Gaza por el cruce de Rafah hasta que el grupo islamista entregue todos los cuerpos.