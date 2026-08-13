El enemigo está en el bolsillo
Entre los reels, los carrusels, los memes y las tendencias
se cuelan bulos, se cuelan boots y se promocionan ideas.
Supieron hacernos creer que era gratis tener una cuenta
pero lo que no nos cobran en dinero nos lo cobran en influencia.
No vemos lo que buscamos, vemos lo que nos muestran
y no muestran cualquier cosa sino lo que les interesa.
Disfrazar de ocio su negocio fue una estrategia perfecta
porque no hay nadie con redes sociales que no les genere riqueza.
Cada click, cada like, “compartir”, o “no me interesa”
es otro dato que damos a su algoritmo para que aprenda,
y aprende a ser más eficiente en el negocio de venderte ideas
que pagamos siendo un poco más permeables a su influencia.
Cada 'click', cada 'like', “compartir”, o “no me interesa” es otro dato que damos a su algoritmo para que aprenda
Estrategia perfecta. Lo primero que miras cuando te despiertas.
Es tu gestor, tu dietista, tu informador y tu médico de cabecera.
El enemigo está en el bolsillo disfrazado de herramienta…
pero las herramientas te sirven y aquí eres tú quien le sirves a ella.