¿Escuchas el tictac?

Cuando hablo con mucha gente lo que percibo es que estamos como hipnotizados mirando un contador regresivo.

El ocho se convierte en siete, el siete se convierte en seis, el seis se convierte en cinco… y por mucho que el cero dé miedo nadie se plantea un destino distinto.

¿Es inevitable? ¿El cambio de ciclo es como un meteorito?

¿Hay que resignarse? ¿Debemos contar con que ya se ha perdido?

El péndulo de la historia nos quiere llevar de nuevo al fascismo pintándolo de otro color y poniéndole un nombre distinto.

Prioridad nacional frente a priorizar a quien más necesite auxilio.

Afilar la idea patriotismo y usarla como arma contra el vecino.

¡A la mierda con el péndulo y el reloj! ¿Yo? No me resigno

Acallar la diversidad, acabar con los feminismos;

idealizar a lo tradicional y expropiar la bandera y el himno.

Regresivo...

El ocho se convierte en siete, el siete se convierte en seis, el seis se convierte en cinco… y alguien que niega el cambio climático se prepara para ser ministro.

Escribo por si alguien me lee y con suerte siente lo mismo.

¡A la mierda con el péndulo y el reloj! ¿Yo? No me resigno.