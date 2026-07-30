La pareja de Ayuso pone a la venta el piso en el que vive con la presidenta tras la compra del ático por la Comunidad

Nuevo capítulo en polémica por el ático adquirido por la Comunidad de Madrid. Después de que el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, anunciara este viernes la venta del inmueble que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tenía previsto usar como oficina temporal para destinar esos fondos a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste, El Plural ha adelantado un dato que añade un nuevo elemento a la controversia.

Según publicó El País este miércoles, la Administración regional adquirió un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, uno de los distritos más caros de la capital, para que Díaz Ayuso lo utilizara como oficina temporal durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, previstas para comenzar en agosto.

La polémica generada por la adquisición de este inmueble —cuyas características corresponden a un uso residencial— llevó al Ejecutivo regional a ponerlo en venta, junto a otros cuatro inmuebles, por un valor estimado de 20 millones de euros. Según el Gobierno regional, ese dinero se destinará a los afectados por los incendios forestales que han asolado la región durante la última semana.

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Sin embargo, la controversia no termina ahí. El Plural ha desvelado que, poco antes de que la Comunidad adquiriera este ático de más de 480 metros —200 de ellos de terraza,—Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, han puesto a la venta el piso en el que conviven, un inmueble que ha sido objeto de la batalla política en Madrid.

González Amador compró esa vivienda en 2022, después de que, presuntamente, cometiera dos delitos fiscales a través de su empresa de compraventa de material sanitario. Posteriormente, una inspección municipal confirmó que las obras realizadas en la vivienda finalizaron sin la correspondiente licencia.

Situado en el barrio de Vallehermoso, también en el distrito de Chamberí, el piso en venta cuenta con 211 metros construidos, cuatro habitaciones, tres baños y terraza. Según la información adelantada por El Plural, se encuentra a la venta por 1.790.000 euros, más del doble de los 850.000 euros que González Amador pagó por él en 2022. Un año después adquirió, al contado y por 950.000 euros, el ático situado justo encima de esta vivienda.