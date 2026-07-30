España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las que han entrado ilegalmente.

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha destacado la "ejemplar colaboración" de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, y ha denunciado que las redes de tráfico de personas están "instrumentalizando" una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes.

Miles de jóvenes marroquíes han llegado este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE.

Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta ante la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma.

En un comunicado, Marlaska ha agradecido a las autoridades marroquíes los esfuerzos realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, que han impedido miles de intentos de migración irregular.

Ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta.

El ministro del Interior ha permanecido en contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, indican desde el Ministerio.

Sánchez afirma que se preparan todas las medidas para recuperar la normalidad en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves, ante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta, que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y prepara todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

Sánchez ha expresado la determinación del Gobierno de solucionar la situación en un mensaje en la red social X en el que informa de que así se lo ha transmitido al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una conversación telefónica que ha mantenido con él.

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", señala el jefe del Ejecutivo.

Para Sánchez, es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación.

Feijóo insta al Gobierno a movilizar al Ejército

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este jueves al Gobierno a activar el artículo 23 de la ley de Seguridad Nacional para declarar la emergencia y desplegar al Ejército ante la situación que se está viviendo en Ceuta y que considera "una crisis de seguridad nacional".

Feijóo, ante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma, ha hecho esta petición en un vídeo grabado que ha publicado en la red social X y en el que recalca que el Ejecutivo "no puede mirar para otro lado" ante lo que son sus obligaciones.

Para el presidente del Partido Popular, Ceuta está viviendo una situación crítica y el Gobierno se niega a reconocer que se está ante un grave problema de seguridad nacional.

"Es una avalancha sin precedentes, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas", subraya Feijóo, quien advierte de que el Gobierno no puede mirar para otro lado y tiene que reconocer la emergencia.

A su juicio, la situación es insostenible y hay que actuar ya, por lo que ha pedido activar inmediatamente el artículo 23 de la ley de Seguridad Nacional, que supone esa declaración de la emergencia, cerrar las fronteras y movilizar al Ejército en la zona.

A ello ha sumado que el Gobierno lleve a cabo acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea. Eso es lo que ha explicado que ha pedido la Asamblea de Ceuta por unanimidad.

"No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea, y por ello tenemos que recuperar el control ya", ha añadido.

El presidente de Melilla acusa al Gobierno de la “catástrofe” de Ceuta por su “inacción”

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), se ha solidarizado con Ceuta por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, lo que ha calificado como “una catástrofe permitida por la inacción del Gobierno nacional”.

Imbroda, en su perfil de la red social X, ha expresado su solidaridad y apoyo hacia Ceuta y ha reclamado una “urgente modificación” de la ley de extranjería para dar amparo legal a los rechazos en frontera en el mar, al igual que sucede en las fronteras terrestres de Melilla y Ceuta desde el anterior cambio impulsado por el Gobierno en 2015.

Además, Imbroda ha considerado “urgente” que España reclame a Marruecos “que impida esas avalanchas” de personas porque eso supone “violentar la soberanía de España”.

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Poco antes, en declaraciones a los periodistas, Imbroda ha ahondado en la advertencia que ya lanzó este miércoles sobre un incremento de la presión migratoria en Melilla a raíz del fallo del Supremo, con un 80% más de entradas de menores extranjeros no acompañados en el último mes.

Imbroda ha insistido en que los centros de protección de Melilla acogen actualmente a más de 180 menores migrantes, a pesar de que el Gobierno cifró en 84 el límite máximo que debía tutelar en virtud de la declaración de contingencia migratoria.

“Realmente es alarmante, se ha incrementado muchísimo, sobre todo desde julio”, ha dicho el presidente melillense, que ha instado al Gobierno y a su delegada en Melilla, Sabrina Moh, a que “se pongan las pilas” porque “tienen la responsabilidad” en materia de inmigración.