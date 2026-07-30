Otra noche de riesgo en el mar deja un muerto y decenas de llegadas a Ceuta

Otra noche de "gran presión" migratoria, como ha calificado la Guardia Civil, ha vuelto a dejar la entrada ilegal en Ceuta de decenas de migrantes marroquíes y argelinos, principalmente jóvenes y la aparición de un nuevo cadáver que ha sido recogido del mar cerca de la costa ceutí.

La Guardia Civil ha informado de que, a primeras horas de esta mañana, ha sido localizado un nuevo cadáver de un joven migrante, que ha sido recogido del mar por la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, que se ha encargado de su traslado a tierra.

Según han informado a EFE fuentes policiales, nuevamente decenas de migrantes -en un número incalculable que supera los 200- se han lanzado al mar esta madrugada desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar a nado el litoral ceutí.

La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados para poder contener esta entrada, provocando que decenas de migrantes hayan podido llegar a la costa ceutí, entre ellos dos jóvenes mujeres, según ha podido comprobar EFE.

Los migrantes, principalmente marroquíes, se han ayudado de trajes de neopreno y de flotadores para llevar a cabo la travesía y poder alcanzar la costa. Todos los marroquíes se han dirigido hacia las dependencias de la Policía Nacional, donde son identificados y, posteriormente, se trasladan al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el cual se encuentra totalmente saturado.

Los migrantes son jóvenes de entre 16 y 30 años, según las fuentes, y todos ellos realizan la travesía en pequeños grupos.

Vivas reclama la "emergencia nacional" por la crisis de la presión migratoria en Ceuta

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha reclamado este jueves la "emergencia nacional" y un "mando único" al Estado ante la crisis migratoria que se está produciendo en los últimos días en la ciudad, una situación de "absoluta emergencia humanitaria y social".

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda de una actuación consecuente a través de un mando único que garantice que la respuesta sea enérgica, decidida e inmediata", ha declarado el presidente ceutí a varias emisoras de radio.

Vivas ha recalcado que han llegado a la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

"Para que en el resto de España se puedan hacer una idea, es el equivalente al 2 % de toda la población de Ceuta. Es como si hubieran entrado por vía marítima y de manera irregular un millón de personas a España en los últimos 10 días", ha explicado en la Cadena Ser.

El presidente ceutí ha señalado que "la sobreocupación del área de menores es de un 2.400 %" y el número de migrantes que hay fuera del centro de estancia temporal para adultos es superior al número de migrantes que hay dentro.

"En el intento de llegar a Ceuta han aparecido en el mar 60 cadáveres en el último mes. Por otra parte, esta crisis está teniendo un impacto en la población que, de manera justificada, tiene sensación de vulnerabilidad y de inseguridad", ha indicado.

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Por todo ello, Juan Jesús Vivas ha solicitado "el apoyo financiero del Estado, intensificar la colaboración con Marruecos y reforzar a los cuerpos de seguridad en efectivos y en medios".

"Lo que estamos viviendo es una situación de emergencia nacional. La frontera es de España y también de Europa, por lo que hay que abordarlo como una emergencia nacional a través de una acción decidida, contundente, inmediata y coordinada con un mano único", ha señalado Vivas en Onda Cero.

En declaraciones a esa emisora, ha explicado que hay cerca de 1.000 personas fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).