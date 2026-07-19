Reyes Maroto gana frente a Enma López y repetirá como candidata socialista a la Alcaldía de Madrid

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha ganado este domingo las primarias socialistas para elegir a la candidata a la Alcaldía de la capital y volverá a encabezar la lista del partido en las elecciones municipales de 2027.

Maroto se ha impuesto con 1,045 votos a la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Enma López, que ha obtenido 841, según los datos facilitados por los socialistas madrileños.

La exministra de Industria, candidata del PSOE a la Alcaldía en 2023 y considerada la aspirante respaldada por la dirección federal del partido, revalida así la candidatura tras imponerse a López, que concurrió a las primarias con un discurso de renovación del proyecto socialista en Madrid.

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha destacado que el PSOE es "el único partido" que elige a sus candidatos mediante primarias y ha asegurado que la militancia ha elegido "libremente" a la que será la próxima aspirante socialista a la Alcaldía de Madrid.

"Tenemos candidata, tenemos alcaldesa y vamos a ganar el mundial", ha proclamado antes de expresar su confianza en que el partido recupere el gobierno municipal en 2027 y de desear también la victoria de la selección española.

Maroto ha agradecido a la militancia el respaldo recibido y ha afirmado que la confianza otorgada supone para ella "un compromiso y una responsabilidad".

La portavoz socialista ha sostenido que el resultado demuestra que el PSOE de Madrid "está vivo" y cuenta con "un proyecto de unidad y de raíces" para recuperar la Alcaldía de la capital.

Además, ha asegurado que el partido está "más cerca de Cibeles que en 2023" y ha llamado a afrontar la nueva etapa "como va a hacer La Roja", con el objetivo de ponerse "la segunda estrella" y ganar las elecciones municipales de 2027.

Por su parte, Enma López ha dado la enhorabuena a Maroto con un mensaje en su cuenta de X y ha asegurado que el objetivo del PSOE madrileños es ganar en las municipales del próximo año: "Ahora toca centrarnos en ganar a Almeida en las urnas en 2027".

El recuento se ha desarrollado con la presencia del secretario general del PSOE-M, Óscar López, y pone fin a unas primarias inéditas en el partido, ya que las dos aspirantes forman parte del mismo Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, donde Maroto ejerce como portavoz y López como portavoz adjunta.

La candidatura de López cogió por sorpresa a la exministra de Industria, que llegó a considerar su decisión una "deslealtad" hacia ella y hacia el proyecto socialista, al haber concurrido ambas en la misma candidatura a las elecciones municipales de 2023 encabezada por Maroto.

Sin embargo, durante la campaña y el debate celebrado el pasado jueves en la sede del PSOE-M, las dos dirigentes evitaron el enfrentamiento directo y defendieron sus respectivos proyectos para recuperar la Alcaldía de Madrid.

Las diferencias entre ambas también quedaron patentes en la recta final de la campaña. Mientras Maroto eludió responder si incorporaría a López a su equipo en caso de imponerse en las primarias, la portavoz adjunta aseguró que sí contaría con la actual portavoz porque, a su juicio, el PSOE "no puede permitirse el lujo de desperdiciar el talento".