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AYUNTAMIENTO DE MADRID

Reyes Maroto gana frente a Enma López y repetirá como candidata socialista a la Alcaldía de Madrid

  • Maroto se ha impuesto con 1,045 votos a la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Enma López, que ha obtenido 841
Reyes Maroto tras votar en las primarias para la alcaldía de Madrid en la agrupación socialista de Centro.
Reyes Maroto tras votar en las primarias para la alcaldía de Madrid en la agrupación socialista de Centro. EFE/Borja Sánchez Trillo

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha ganado este domingo las primarias socialistas para elegir a la candidata a la Alcaldía de la capital y volverá a encabezar la lista del partido en las elecciones municipales de 2027.

Maroto se ha impuesto con 1,045 votos a la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Enma López, que ha obtenido 841, según los datos facilitados por los socialistas madrileños.

La exministra de Industria, candidata del PSOE a la Alcaldía en 2023 y considerada la aspirante respaldada por la dirección federal del partido, revalida así la candidatura tras imponerse a López, que concurrió a las primarias con un discurso de renovación del proyecto socialista en Madrid.

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha destacado que el PSOE es "el único partido" que elige a sus candidatos mediante primarias y ha asegurado que la militancia ha elegido "libremente" a la que será la próxima aspirante socialista a la Alcaldía de Madrid.

"Tenemos candidata, tenemos alcaldesa y vamos a ganar el mundial", ha proclamado antes de expresar su confianza en que el partido recupere el gobierno municipal en 2027 y de desear también la victoria de la selección española.

Maroto ha agradecido a la militancia el respaldo recibido y ha afirmado que la confianza otorgada supone para ella "un compromiso y una responsabilidad".

La portavoz socialista ha sostenido que el resultado demuestra que el PSOE de Madrid "está vivo" y cuenta con "un proyecto de unidad y de raíces" para recuperar la Alcaldía de la capital.

Además, ha asegurado que el partido está "más cerca de Cibeles que en 2023" y ha llamado a afrontar la nueva etapa "como va a hacer La Roja", con el objetivo de ponerse "la segunda estrella" y ganar las elecciones municipales de 2027.

Por su parte, Enma López ha dado la enhorabuena a Maroto con un mensaje en su cuenta de X y ha asegurado que el objetivo del PSOE madrileños es ganar en las municipales del próximo año: "Ahora toca centrarnos en ganar a Almeida en las urnas en 2027".

El recuento se ha desarrollado con la presencia del secretario general del PSOE-M, Óscar López, y pone fin a unas primarias inéditas en el partido, ya que las dos aspirantes forman parte del mismo Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, donde Maroto ejerce como portavoz y López como portavoz adjunta.

La candidatura de López cogió por sorpresa a la exministra de Industria, que llegó a considerar su decisión una "deslealtad" hacia ella y hacia el proyecto socialista, al haber concurrido ambas en la misma candidatura a las elecciones municipales de 2023 encabezada por Maroto.

Sin embargo, durante la campaña y el debate celebrado el pasado jueves en la sede del PSOE-M, las dos dirigentes evitaron el enfrentamiento directo y defendieron sus respectivos proyectos para recuperar la Alcaldía de Madrid.

Las diferencias entre ambas también quedaron patentes en la recta final de la campaña. Mientras Maroto eludió responder si incorporaría a López a su equipo en caso de imponerse en las primarias, la portavoz adjunta aseguró que sí contaría con la actual portavoz porque, a su juicio, el PSOE "no puede permitirse el lujo de desperdiciar el talento".

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