España gana su segundo mundial ante Argentina

España ha vuelto a conquistar el mundo del fútbol 16 años después. Un gol de Ferran Torres nada más comenzar la segunda parte de la prórroga permitió a la selección española derrotar este domingo a Argentina (1-0) y bordar la segunda estrella sobre su camiseta. Como Andrés Iniesta en Johannesburgo, el delantero valenciano apareció cuando la final comenzaba a encaminarse hacia los penaltis para decidir un partido que el equipo de Luis de la Fuente había dominado desde el comienzo, aunque sin encontrar el ansiado gol.

El tanto llegó en el minuto 106, en una jugada que nació en la banda derecha con Pedro Porro, continuó Nico Williams y terminó con el remate de Ferran Torres dentro del área. El delantero, que había comenzado el encuentro en el banquillo y entró en el minuto 62 por Mikel Oyarzabal, culminó así el vigésimo intento de una España que había acumulado posesión, ocasiones y llegadas sin recompensa.

La resistencia argentina se sostuvo sobre las paradas de Martínez y un entramado defensivo que fue endureciendo el partido. Argentina, vigente campeona, afrontaba además toda la prórroga con diez jugadores después de que Enzo Fernández fuese expulsado por doble amarilla en el tiempo añadido de la segunda mitad. España pudo evitar la prórroga con dos últimas oportunidades de Nico Williams y Lamine Yamal, pero el portero argentino volvió a impedirlo.

El triunfo completa el ciclo iniciado por De la Fuente con la Liga de Naciones de 2023 y continuado con la Eurocopa de 2024. El técnico riojano, que cumplía su partido número 50 al frente del equipo, se convirtió además, a sus 65 años, en el seleccionador de mayor edad que conquista un Mundial. España encadenó su trigésimo octavo encuentro sin perder y cerró el campeonato habiendo recibido un solo gol en ocho partidos.

Pedro Sánchez: "¡Enorme nuestra Selección!

La victoria desató una oleada de felicitaciones entre la Casa Real, el Gobierno, los principales partidos y numerosos presidentes autonómicos. Pedro Sánchez presenció la final desde el palco de autoridades del estadio de Nueva York junto a Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Antes del encuentro, el jefe del Ejecutivo intercambió un breve saludo y un apretón de manos con el presidente estadounidense, Donald Trump, que posteriormente participó en la entrega del trofeo.

Sánchez reaccionó inmediatamente después del partido con un mensaje en mayúsculas: “¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección! Gracias, equipo”. La Casa Real puso el acento en el recorrido realizado durante el torneo y aseguró que la segunda estrella era “el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar”. “Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda”, concluyó el mensaje difundido desde la cuenta oficial de la institución.

También se sumaron a la celebración los vicepresidentes y ministros del Ejecutivo. Yolanda Díaz evocó el título de Sudáfrica al señalar que “el sueño de 2010 se repite 16 años después” y celebró que España volviera “a vibrar” y a cantar el gol “con una misma garganta”. Carlos Cuerpo calificó a la selección como “un equipo de diez que nos ha hecho vibrar y disfrutar”, mientras que Óscar Puente afirmó que España es “el país del fútbol del siglo XXI” y destacó que el equipo terminó el torneo con un solo gol encajado. María Jesús Montero agradeció a los jugadores que hubiesen luchado “hasta el último segundo, contra viento y marea”.

Trump también aprovechó la victoria para dar por superadas, al menos públicamente, las diferencias con España. A bordo del Air Force One, durante su regreso desde Nueva York, el presidente estadounidense aseguró que había hablado “con España” y felicitado al país “por tener un gran equipo”, aunque no aclaró si lo había hecho directamente con Sánchez. Preguntado por la relación bilateral, se limitó a responder: “No tengo tensiones con nadie”.

Feijóo: "Valores, trabajo duro, humildad y fe"

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Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo consideró “merecidísimo” el título y resaltó los “valores, trabajo duro, humildad y fe” del conjunto de De la Fuente. El líder del PP, que siguió el encuentro desde la plaza de Colón de Madrid junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida, cerró su felicitación con un “¡Viva España!”. Santiago Abascal dio las gracias a los jugadores y al cuerpo técnico por haber llevado la bandera española “tan lejos, tan arriba”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, celebró el “merecidísimo triunfo” y bromeó con la posibilidad de dedicarse a la adivinación. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, condensó su reacción en cinco palabras: “España 1 - Infantino 0”, en alusión al presidente de la FIFA y a las decisiones arbitrales que habían indignado al equipo español durante la final.

La segunda estrella encontró también se celebró entre los presidentes autonómicos. Salvador Illa celebró que España volviera a hacer historia; Isabel Díaz Ayuso calificó la victoria como “un día para la historia”; y Juanma Moreno habló de “gloria y orgullo”. María Guardiola reivindicó especialmente el campeonato de Pedro Porro, mientras que Fernando Clavijo destacó la aportación canaria de Pedri y Yeremy Pino. Fernando López Miras recordó que el país había vuelto a soñar como en 2010 y defendió que la selección había alcanzado el título “unida” y “siendo el mejor equipo del mundo”.