El plan del gallego señala a los medios públicos y les exige ser “motores de normalización”

La nueva ley de los medios públicos de Galicia, vigente desde abril de 2025, aclara que una de las misiones de estos —y por tanto de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antigua CRTVG)— es la de "promover, difundir e impulsar la lengua gallega y dar a conocer la identidad cultural y lingüística de Galicia". Como pilares fundamentales que fueron y deberían ser para el fomento de la lengua propia, la propuesta de nuevo Plan Xeral de Normalización (PXNLG) presentada este pasado miércoles pone deberes a la TVG y a la Radio Galega. Considera que su papel como "espacios de liderazgo lingüístico y referentes de ejemplaridad social de la lengua" debe ser "reforzado" y advierte de las "muchas posibilidades" que ofrecen para mejorar la actitud hacia el gallego y que no son aprovechadas plenamente.

El plan pide 'reforzar' el papel de los medios públicos como 'espacios de liderazgo lingüístico y referentes de ejemplaridad social de la lengua'

El PXNLG deja clara en varias de sus páginas la importancia que los medios públicos tienen y tuvieron en el fomento y promoción del gallego, pero también la enorme diferencia en el contexto en el que fue aprobado el anterior y primer Plan General en 2004. Desde entonces, recuerda el documento, la oferta de medios "se incrementó de manera muy notable", provocando que creciese "en mayor medida la oferta mediática en lengua castellana que en lengua gallega". Como ejemplo, destaca que en la TDT solo se ofrecen dos canales de ámbito autonómico en gallego frente a una treintena de opciones en castellano, una proporción que aún es peor en la radio, en las plataformas de streaming y, por supuesto, en el mundo digital.

Además, el plan señala también el descenso en televidentes y oyentes provocado por un “contexto global de cambio del mercado audiovisual, fundamentalmente por la aparición de las plataformas”, que “modificó la cuota de pantalla y audiencia de la CSAG en los últimos años”.

"Mejorar actitudes hacia la lengua gallega"

Con todo, el documento advierte que la CSAG "constituye un medio con muchas posibilidades para —a partir de sus múltiples canales y plataformas— poder divulgar contenidos y mejorar actitudes hacia la lengua gallega", sobre todo entre la gente joven. Pero alerta de que "el cambio en los hábitos de consumo de los productos audiovisuales" en los últimos años "dificulta que conecte suficientemente a través de la programación lineal con la juventud, de manera que pueda contribuir en mayor medida a funcionar como agente galleguizador natural en línea con el trabajo que realiza en otros formatos de consumo audiovisual".

Así, el nuevo PXNLG señala a la CSAG como uno de los órganos "ejecutores" para llevar a cabo medidas que aumenten la presencia de la lengua en edades tempranas e incrementen la oferta para la gente más joven, pero también —incide— para derribar prejuicios y aumentar la autoestima de los gallegohablantes en cuanto a su lengua. Por eso pide "continuar desarrollando más formatos adecuados, contenidos específicos y estrategias de difusión efectivas en la oferta televisiva dirigidos al público infantil y juvenil".

Se debe, dice el texto, "incrementar" el papel de la Corporación y de los medios "como actores de difusión de la lengua gallega y de su uso desprejuiciado en el entorno familiar"; y su programación "ha de incluir programas, series y concursos que valoren y fomenten la autoestima de los gallegohablantes y atraigan el interés de los no gallegohablantes con contenidos de aprendizaje lingüístico pasivo y modelos positivos".

El PXNLG pide que la CSAG incluya 'programas, series y concursos que valoren y fomenten la autoestima de los gallegohablantes'

En definitiva, el PXNLG pone deberes, pide "reforzar el papel de los medios públicos como espacios de liderazgo lingüístico y como referentes de ejemplaridad social de la lengua" y reclama medidas específicas. Entre ellas, la creación en la TVG de "series de ficción juvenil atractivas para adolescentes", llevar a cabo colaboraciones con creadores de contenido, educadores y divulgadores gallegos en YouTube y redes sociales "para crear contenido familiar atractivo", "aumentar la oferta en gallego de programas destinados a la infancia, atendiendo a criterios de atracción y popularidad" o "doblar y localizar productos audiovisuales de entretenimiento infantil".

Entre las demandas, el documento reclama también que se "incremente la visibilización de la programación específica destinada a infancia y juventud por parte de la CSAG", desarrollar programas culturales "capaces de competir en audiencia y en todos los soportes" o "impulsar una mayor presencia de música en gallego en emisiones musicales, programas y canales musicales en los medios públicos". También que TVG y Radio Galega "refuercen la presencia de colaboradores, invitados y testimonios que se expresen en lengua gallega" o que se prioricen los anuncios en la lengua propia, tras señalar como "debilidad" el "aumento de la publicidad en castellano en los medios dependientes de la Corporación".

El documento pide a los medios públicos aumentar el número de colaboradores e invitados que hablen gallego o priorizar la publicidad en la lengua propia

El documento incluso llama a "impulsar con la CSAG" la transmisión de la misa en gallego los domingos "desde parroquias distintas, para que se vean diferentes comunidades viviendo la fe en gallego y se produzca la emulación", una forma de poder "obtener un mayor rendimiento de los espacios que ofrece la Corporación", en este caso en el ámbito religioso.

En cuanto a las posibilidades de difusión fuera de Galicia o en territorios gallegohablantes más allá de las fronteras gallegas, el PXNLG pide "promocionar" la oferta audiovisual de la CSAG en el extranjero y un acuerdo con los medios públicos de Portugal "para poner en marcha programas mixtos", tras advertir que la Lei Paz Andrade ya legisla con el fin de impulsar y permitir "la reciprocidad de las emisiones televisivas y radiofónicas" entre la comunidad autónoma y el país vecino.

"Motores de normalización"

También reclama el texto que se haga algo para "favorecer la visualización de la TVG en abierto sin tener que recurrir a las ediciones internacionales" en los territorios limítrofes. La televisión pública, "que puede hacer una labor de expansión del gallego", recuerda, "no llega a toda la comunidad gallegohablante fuera de las fronteras" del país.

El gallego busca revitalizarse con un plan que enmienda la política lingüística de Feijóo Ver más

Todas ellas son una serie de medidas de un PXNLG que es claro al expresar el mandato de "consolidar los medios públicos gallegos como motores de normalización lingüística y cultural, garantizando una oferta diversa y atractiva en gallego que refleje la pluralidad social y territorial".

Por otra parte, y en cuanto al uso de la lengua, el plan pide "un plan de formación continua en gallego para personal de redacción, técnico y directivo de los medios de comunicación" y ofrecerles "servicios de asesoramiento lingüístico para garantizar la correcta utilización de los diferentes registros, estilos y variedades", así como "implementar herramientas tecnológicas gratuitas a los medios públicos y privados que faciliten el buen uso del gallego".

El plan advierte de la 'relajación de la supervisión en el control de la calidad lingüística de las programaciones' en los medios públicos

El PXNLG cree que "falta una evaluación sistemática sobre la formación lingüística de los profesionales que garantice y dote de un dominio sólido del gallego y que facilite herramientas efectivas para producir contenidos de calidad adaptados a los retos actuales". Además, denuncia la "ausencia de una definición clara de modelos lingüísticos que garanticen la corrección y, al mismo tiempo, transmitan credibilidad, reconocimiento e identidad en la comunicación con el público". Y también advierte de la "relajación de la supervisión en el control de la calidad lingüística de las programaciones, incluso de las que presentan un alto nivel técnico y profesional".