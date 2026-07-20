El Mundial intensifica el racismo y la islamofobia en redes, sobre todo hacia Lamine Yamal

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detectado una "presencia significativa" de mensajes racistas e islamófobos en redes sociales durante el Mundial de fútbol, especialmente hacia el jugador de España Lamine Yamal.

El observatorio ha destacado el volumen de contenidos hostiles hacia Yamal —de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna— con comentarios discriminatorios relacionados con su origen e identidad, según ha informado el ministerio este lunes en un comunicado.

El último informe del OBERAXE recoge más de 40.000 contenidos de odio detectados en redes en junio y apunta al ámbito deportivo como el segundo detonante más frecuente, con un 16% de los contenidos monitorizados, después de la inseguridad ciudadana, que abarca el 6%.

Las políticas públicas están detrás del 11% de los contenidos analizados, con ataques a medidas como la regularización de inmigrantes, y los contenidos relacionados con agresiones sexuales alcanzaron el 9%, mientras que los relacionados con terrorismo y llegada de embarcaciones representaron el 3% y el 2%.

Personas de origen norteafricano, en la diana del odio

En cuanto a los grupos destinatarios de los discursos de odio, las personas de origen norteafricano concentran el 88% de los contenidos, diez puntos más que en mayo, lo que le consolida como el colectivo más afectado.

Los mensajes dirigidos contra personas musulmanas representaron el 11% de los contenidos registrados, lo que supone una reducción de 14 puntos, y también han bajado, cuatro puntos, los contenidos dirigidos hacia personas afrodescendientes, que han recibido el 7%.

El informe recoge mensajes dirigidos contra personas de América Latina y la comunidad judía, aunque en porcentajes significativamente inferiores.

Crece la deshumanización en redes

En cuanto al tipo de menajes, el observatorio alerta de un "incremento significativo" de los que deshumanizan o degradan gravemente, que se han elevado hasta el 48% del total, 25 puntos más que el mes anterior.

Los mensajes que presentan a los grupos diana como una amenaza representaron el 32%, mientras que aquellos que incitan a la expulsión de personas extranjeras alcanzaron el 10%.

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Este contenido se caracteriza por la agresividad: el 89% del analizado empleó lenguaje agresivo explícito con insultos, amenazas o descalificaciones y el 10% recurrió a la ironía o al sarcasmo para difundir mensajes discriminatorios.

El 32% de los contenidos incorporó imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado, recursos que facilitan la viralización de los mensajes, y dificulta tanto su detección.

El boletín del OBERAXE indica que el 61% de los contenidos reportados fue retirado por las plataformas digitales: TikTok registró la mayor tasa, con un 98% de los contenidos reportados eliminados; le sigue X, con el 93%; Facebook, con 62%; Instagram, con 32% y en último lugar se encuentra YouTube, con el 8%.