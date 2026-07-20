El empresario Julio Martínez implica a Rodríguez Zapatero en el préstamo a Plus Ultra

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, ha presentado un escrito ante el juez en el que implica al expresidente en el préstamo público obtenido por la aerolínea Plus Ultra en 2021 y confirma el cobro del 1%.

Un día antes de declarar en la Audiencia Nacional, Martínez muestra su voluntad de colaborar en un escrito en el que afirma que Zapatero estaba "puntualmente informado" de "todos los pasos que se iban dando" con relación a la consecución del préstamo de 53 millones de euros y que fue él quien le informó de que el Gobierno lo aprobaría unos diez días antes de que se hiciese efectivo.

Martínez señala que él "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada", y que "en su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", según el escrito adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso EFE.

Según este empresario, Zapatero era quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante —administrada por Martínez y clave en la trama—, pese a que no figurase en el accionariado, y fue quien, "por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales", captó a cuatro empresas, entre ellas Plus Ultra.

La idea era que Zapatero emitiera informes sobre estrategia y relaciones internacionales. Estos informes los "finalizaría" Sergio Sánchez y los maquetaría la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, "con quien se estableció una iguala" de 3.000 euros mensuales, "que se pagó" hasta 2025.

El contacto con Plus Ultra vino de Zapatero

Martínez, quien dice que únicamente intermediaba entre "cliente y consultor (Zapatero)", explica que el expresidente le adelantó en mayo de 2020 que recibiría una llamada de los directivos de Plus Ultra, y le puso al corriente de la necesidad de financiación de la aerolínea.

En esa búsqueda de financiación, según el empresario, Zapatero les "sugirió" ponerse en contacto con el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, para conseguir un crédito ICO, o con La Caixa, si bien "esas vías" no dieron resultado.

Al conocer Plus Ultra la posibilidad de obtener una ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), las gestiones "se dirigieron" en ese camino y el 30 de julio de 2020 la aerolínea acordó pagar 5.000 euros mensuales a Análisis Relevante.

Según Martínez, con independencia de la redacción del contrato, "los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero".

Además, en enero de 2021, la aerolínea firmó un contrato con la empresa Idella —representada por Martínez—, por la que "se comprometía a abonar el 1%" de esa ayuda si se conseguía dicho préstamo.

Martínez reduce su labor en aquel momento a acompañar a Plus Ultra "para la obtención de la financiación solicitada" y asegura que "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero".

Es más, dice que fue el expresidente quien el 26 de febrero de 2021 le "comunicó" que "la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra". El Consejo de Ministros lo aprobó finalmente el 9 de marzo.

"En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado", añade Martínez, si bien "se decidió diferir el pago" hasta 2026 debido a la "presión mediática" que existía sobre el préstamo público.

Según el juez del caso, no hay "constancia" del pago en España de ese 1% (unos 530.000 euros), lo que, en su opinión, "refuerza la hipótesis" de que se hubiese "canalizado" a través de una sociedad en Dubai, presuntamente creada por "instrucciones" de Zapatero.

"Éxito" de la operación

Martínez indica además en su escrito que "tras el éxito" de esa primera operación con Plus Ultra, se mantuvo la relación profesional con Análisis Relevante sobre "cuestiones a resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas de la empresa".

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En paralelo, según el empresario, Análisis Relevante suscribió otros contratos "tipo" con las empresas Softgestor, Inteligencia Prospectiva y Aldesa para recibir asesoramiento de Zapatero en cuestiones relacionadas con Venezuela, entre otros asuntos.

Martínez, a quien la Policía incautó 286.000 euros en su domicilio, asegura que se trata de dinero procedente de la venta de activos inmobiliarios sin relación con la causa.

Por su parte la representación legal de Plus Ultra ha remitido un escrito al juzgado en el que también muestra su "intención de prestar la máxima colaboración" y para "la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control" en la empresa.