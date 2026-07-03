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AGENCIA TRIBUTARIA

Hacienda revela al juez que ya tiene abierta una inspección fiscal a Zapatero y sus hijas

  • La Agencia Tributaria pide al magistrado permiso para paralizar la inspección fiscal hasta que finalice la judicial
José Luis Rodríguez Zapatero llega a la Audiencia Nacional para declarar ante Calama
José Luis Rodríguez Zapatero llega a la Audiencia Nacional para declarar ante Calama J.J. Guillén | EFE

La Agencia Tributaria tiene abiertas inspecciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas, Alba y Laura, así como al empresario Julio Martínez Martínez y ha preguntado al juez que les investiga en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, si paraliza estos procedimientos.

La Agencia Tributaria en Madrid y en Comunidad Valenciana han enviado sendos escritos al juez que investiga el caso Plus Ultra para indicar que tienen inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, desde 2021 a 2024 a varios de los acusados e indicando que, si las paraliza, se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria.

Sin embargo, estos organismos de Hacienda solo pueden suspender los procedimientos inspectores abiertos por una "prejudicialidad penal" con orden del órgano jurisdiccional.

En respuesta a ambos escritos, con fecha 29 de junio, Calama ha dictado una providencia en la que traslada esta cuestión a la Fiscalía para que informe.

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