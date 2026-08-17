Ayuso vuelve a esquivar las preguntas sobre el ático y redobla sus ataques a Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue evitando dar declaraciones acerca de la compraventa del polémico ático de Chamberí. La mandataria madrileña ha esquivado las preguntas sobre este tema en los últimos días, desviando la atención hacia Ceuta y poniendo en el foco de la crítica –tal y como vienen haciendo las derechas desde el inicio de la crisis migratoria– al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este lunes, preguntada de nuevo por el ático, Ayuso ha evitado ofrecer nuevos detalles sobre la operación y se ha limitado a señalar que “poco más se puede decir” y que, “a las mismas preguntas, las mismas respuestas”.

Sobre la posibilidad de que el inmueble estuviera destinado a convertirse en una residencia oficial, la presidenta madrileña ha recordado que lleva ocho años al frente de la Comunidad sin disponer de una y ha asegurado que ni la ha necesitado ni la ha pedido y que tampoco piensa hacerlo a diez meses de las elecciones. También ha criticado que numerosos ministros sí dispongan de residencia oficial y ha denunciado una distinta “vara de medir” que, según ha dicho, le produce “sonrojo”.

Tras estas declaraciones, Ayuso ha vuelto a desplazar el foco hacia Sánchez y la crisis migratoria. Ha exigido conocer “cuánto están costando las vacaciones” del jefe del Ejecutivo y ha criticado que esté “con sus chanclas en La Mareta, allí tranquilo” mientras Ceuta está “al borde del colapso” tras 16 días de una “invasión tolerada” por el Gobierno de España.

Ha agregado que Sánchez es el político “con menor credibilidad de toda Europa”, pero también “el que tiene las vacaciones más largas y las mayores crisis, mientras está al borde del banquillo, desnortado y, eso sí, de vacaciones”.

Estas declaraciones han tenido lugar precisamente en el mismo día en el que el presidente del Gobierno se ha reunido telemáticamente con siete de sus ministros para abordar la situación en la ciudad autónoma.

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Tras este encuentro, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que este lunes se van a desplegar en Ceuta varios dispositivos de atención humanitaria de carácter extraordinario y temporal, que supondrán la habilitación "inmediata" de 1.500 nuevas plazas para migrantes.

La estrategia de Ayuso de responder a las preguntas sobre el ático desviando el foco hacia Sánchez y la crisis migratoria ya se había repetido durante el fin de semana. Preguntada el pasado sábado, durante las fiestas de La Paloma, por la adjudicación de la reforma integral de la sede de la Puerta del Sol y la compra del ático, respondió que “España está siendo literalmente invadida por Marruecos” y que el presidente del Gobierno “no está, no soluciona nada”.

Así se refirió a las “miles de personas” que, en sus palabras, “vagan de forma ilegal” por el país y a los “compatriotas” que “están aterrados”, antes de añadir que “Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor”.