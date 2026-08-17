El Gobierno habilita 1.500 plazas de acogida temporal en Ceuta ante la presión migratoria

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que este lunes se van a desplegar en Ceuta varios dispositivos de atención humanitaria de carácter extraordinario y temporal, que supondrán la habilitación "inmediata" de 1.500 nuevas plazas para migrantes.

Los nuevos dispositivos se desplegarán en cuatro emplazamientos: el aparcamiento del embolsamiento de la zona de la Loma del Colmenar, cedida por la ciudad autónoma, las instalaciones de la hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el denominado espacio del Guano, estos dos últimos de titularidad del Gobierno de España.

"La colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Esa va a ser la brújula que guíe mi estancia estos días", ha dicho durante su visita a la ciudad.

Saiz ha lamentado además que el PP esté comprando el discurso de Vox en materia migratoria, le ha pedido que se comporte como un "partido de Estado" y ha recalcado que el Gobierno de España no ha dejado de trabajar "ni solo un segundo" acompañando a Ceuta, liderado por el presidente, Pedro Sánchez, con reuniones presenciales, telemáticas y visitas.

Saiz, que llegó anoche a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación generada tras la llegada masiva de migrantes, se ha reunido con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, un encuentro a cuya llegada ha sido abucheada.

La ministra ha recordado que su departamento declaró hace unos días una situación de emergencia dotada con 6,5 millones de euros para reforzar la respuesta humanitaria, con Cruz Roja como entidad prioritaria para atender a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Según los datos facilitados por la ministra, la organización está repartiendo aproximadamente 4.000 kit de alimentación diarios y ha realizado más de 4.000 asistencias sociosanitarias desde el inicio de la crisis.

La titular de Migraciones también ha reconocido el trabajo de otras entidades sociales y asociaciones vecinales que están participando en la atención humanitaria.

Acogida 'flexible'

Saiz ha insistido en que el sistema de acogida es "flexible" y ha situado los nuevos dispositivos anunciados este lunes dentro de la respuesta que está articulando el Ejecutivo para adaptar los recursos disponibles a las necesidades de Ceuta.

Preguntada expresamente por la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que se encuentra saturado, y por las miles de personas que permanecen en el asentamiento de la playa del Trampolín, ha señalado que el Gobierno está "dimensionando" la situación.

No obstante, no ha concretado en ese momento las cifras de ocupación del CETI o del asentamiento y ha apuntado a la habilitación de los nuevos espacios temporales como parte de la respuesta para descongestionar el sistema.

Cumplimiento de la ley

Saiz también ha sido preguntada sobre si la intención del Gobierno ante la llegada masiva de migrantes es expulsarlos o acogerlos, y ha respondido que el Ejecutivo está actuando "cumpliendo estrictamente el marco de la legalidad vigente" y ha reivindicado la atención humanitaria como una parte esencial.

Al respecto, ha recalcado que la actuación del Gobierno se desarrolla dentro de las normas nacionales y europeas en materia de migración y asilo.

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El Ejecutivo, ha explicado, apuesta por una migración "regular, ordenada y, sobre todo, segura", teniendo en cuenta que la inmigración irregular constituye un "drama humanitario" que puede costar vidas.

La responsable de Migraciones ha reivindicado además el comportamiento de la sociedad ceutí durante la crisis, a la que ha definido como un "ejemplo de convivencia".

También ha advertido de que, junto a esa respuesta ciudadana, se han producido intentos de aprovechar la situación extraordinaria para introducir "discursos de odio" y generar miedo.