Vivas amenaza con ir al Poder Judicial por la "pasividad" del Gobierno ante la crisis de Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha advertido este lunes de que acudirá al Poder Judicial para trasladar a sus máximos responsables la situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio, ante la "pasividad" del Gobierno en la respuesta a la crisis.

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En una rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo ceutí, Vivas ha explicado que solicitará ser recibido por la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para trasladarles que Ceuta "está en peligro".

Vivas ha insistido en que la situación en la ciudad autónoma continúa lejos de la normalidad y que desconoce todavía cuántas de las 80.000 personas que entraron irregularmente permanecen en Ceuta y cuántos expedientes de devolución o expulsión se han iniciado.

El presidente ceutí ha denunciado una "falta de respuesta adecuada" del Gobierno central hacia "una parte de España que se ha visto atacada en su integridad territorial", y ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó a Ceuta de territorio en situación de "alto riesgo".