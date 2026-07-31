Ya son 43 los cadáveres recuperados en la costa de Ceuta

El numero de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende a 43, han informado a EFE fuentes policiales.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando cuerpos de los miles de personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado.

No se descarta que la cifra continúe aumentando conforme pasan las horas debido a la gran cantidad de personas que intentaron entrar a Ceuta.

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Con estos fallecidos se eleva a 75 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta.

La cantidad de fallecidos en total supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de sucesos.

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta, con unas 50.000 personas que han accedido a la ciudad autónoma en dos días, de los que ya han retornado más de 25.000, ha dejado cifras de entradas irregulares superiores a las registradas en todo el año pasado en el conjunto de España, cuando se contabilizaron 36.775.