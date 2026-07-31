Sánchez condena el "ataque" contra la integridad territorial de España en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" con la entrada irregular en Ceuta de miles de personas desde Marruecos y ha garantizado todas las medidas necesarias para hacerle frente.

En una comparecencia pública en la ciudad autónoma, Sánchez ha garantizado a los ceutíes que "toda España está con ellos" y ha afirmado que el Gobierno se hace cargo del estado emocional y la situación de "angustia" que están viviendo.

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Ha afirmado que el Gobierno está utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes y la convivencia en la ciudad.

Para el presidente del Gobierno, lo que ha sucedido ha sido una lectura interesada por parte de las mafias que trafican con seres humanos de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía el retorno en caliente de las personas que lleguen a nado.

A la espera de determinar si es necesaria alguna modificación legal, ha subrayado que ya se están agilizando los expedientes de expulsión de quienes han llegado estos días a Ceuta.