Lo contrario de la ética es el ático. Ustedes ya me entienden. Y las mayorías absolutas, como todo lo que incluya esa palabra, “absoluto”, se llevan entre regular y mal con la democracia. Tal vez por eso los partidos aspiran a ellas, con la ilusión de poder saltarse algunos diálogos y tener las manos sueltas, a veces para meterlas en la caja del dinero. Lo ocurrido con la vivienda de lujo adquirida por la Comunidad de Madrid, supuestamente para uso y disfrute de la presidenta Ayuso, y puesta a la venta deprisa y corriendo después de que la prensa la pillara con el carrito del helado y las manos en la masa, explica muy bien hasta qué punto el exceso de poder da a quienes lo ostentan una sensación de impunidad que los define. Eso, y su convicción de que la gente es, por decirlo suavemente, fácil de manipular y, por lo tanto, te la metes en el bolsillo con tres promesas de manual y dos insultos a Pedro Sánchez, que es una salsa que a sus adversarios les sirve para todos los guisos: la trapisonda de la lideresa del PP, según la cual si se sacaban al mercado ese inmueble y otros era para ayudar a las víctimas de los incendios, da vergüenza ajena, que es la que sustituye la de quienes no la tienen.

El exceso de poder da a quienes lo ostentan una sensación de impunidad que los define

Me pregunto con frecuencia si, ante casos de corrupción así de evidentes, incluso cuando puede no haber ilegalidad, pero sí inmoralidad, las personas que no los quieren ver es porque son ciegas o porque cierran los ojos, y si esto último lo hacen a propósito y sin sonrojarse por cambiar el civismo por el cinismo, o porque les nubla la vista el humo de la ideología, que posiblemente no acabe en “logia” por casualidad. En el caso que nos ocupa, tenemos varias impresiones sobre su protagonista, entre otras que aquí hay más cesta que mimbres, más puesto institucional que méritos para ocuparlo; pero todo parece dar lo mismo cuando no se vota a políticos sino a sus siglas.

La sucesión de actividades sospechosas que la han envuelto y que afectan una y otra vez a su familia, pareja y amistades es larga y, sin embargo, de momento no le ha pasado factura. Es más, se convirtió en mantra y lugar común la leyenda de que cuanto más se la atacase mejores resultados lograría. Y fue verdad. Sus rivales, eso sí, hay que reconocer que se lo pusieron muy fácil. Y el resto, lo hizo la misma demagogia que ahora le lleva a decir que Ceuta está “al borde del colapso” y que los asaltos a nuestro país orquestados por Marruecos implican “un nuevo riesgo de epidemias”, así como “agresiones y violaciones diarias”. El racismo en estado puro.

En España los escándalos tienen carné, para una parte significativa de nosotros dependen más de quién los protagonice que de lo que haya hecho, así que los mismos que en unos casos se hacen los indignados, en otros se hacen los suecos. Lo llaman polarización, pero también podría llamarse “diálogo de sordos.” Es lo que hay, evidencia lo que no hay y lo segundo es más peligroso que lo primero.