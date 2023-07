El megafondo sigiloso: Norges se extiende por todo el IBEX sin abrir sede en España ni hacer ruido

"We do not have an office in Spain or any contact persons in Spain unfortunately". Norges Bank, el banco central de Noruega, responde con parquedad cuando infoLibre pregunta por el cuadro de responsables de la entidad en España y por un contacto nacional para este reportaje. Traducido: "Lamentablemente no tenemos oficina ni ningún contacto en España". La afirmación convierte a Norges en la máxima expresión de esa práctica de la nueva élite de superinversores que el economista Iago Santos llama "ejercer el poder con el mando a distancia" y que el sociólogo Rubén Juste resume como "estar sin parecer que están".

Porque lo cierto es que Norges sí está. Aunque la empresa no identifica personal en España, ni siquiera una figura en Noruega responsable de las inversiones en España –"invertimos en sectores, así que no tenemos personas responsables de las inversiones en países específicos–, aunque no tiene ni oficina ni rostro, ni tampoco hace el menor ruido, sí tiene una masiva presencia en el país. La tiene a través de su dinero, de su colosal fondo de pensiones público. Por esa vía ha alcanzado una penetración profunda en la empresa española, que se cuantifica entre 15.000 y 15.500 millones de euros en inversiones y se extiende por sectores de máxima relevancia como la energía, la banca y las infraestructuras –sus tres puntos fuertes–, la industria y la vivienda, la farmacia, la alimentación y hasta los medios de comunicación.

Al cierre de 2022, y según datos del propio banco, Norges tenía participaciones en las 35 empresas del IBEX. Sus posiciones más fuertes se fijaban en Iberdrola (2.380,1 millones de euros), Santander (1.508,6 millones) e Inditex (917,4 millones) [ver nota metodológica]. Con este artículo sobre Norges, infoLibre continúa su serie sobre los fondos de inversión, sus nombres propios en España, su penetración en la economía, su influencia en la política y sus efectos sobre los sectores en los que se hacen fuertes [ver aquí].

Petróleo y gas en el Mar del Norte

A finales de los 60, la historia de Noruega cambió con el descubrimiento de unos gigantescos depósitos de petróleo en la plataforma continental del Mar del Norte. La crisis del petróleo de los 70 enseñó pronto a los noruegos que la volatilidad de los precios podía complicar la gestión de tan fantástica noticia, así que en el país se fue construyendo un consenso político y social sobre la necesidad de administrar con cabeza aquel regalo natural. El proceso culminó en 1990 con la aprobación de la ley de creación de un fondo soberano. ¿La idea? Sencilla: invertir los beneficios del petróleo –y del gas– para transformar el dinero en –mucho– más dinero y convertir al país de hecho en un gran inversor internacional.

¿El resultado? Un éxito absoluto.

Yngve Slyngstad (1962) es el hombre al que se atribuye una apreciable parte del mérito por los años de crecimiento fulgurante del mayor fondo soberano del mundo, en su calidad de máximo responsable de gestionarlo entre 2008 y 2019, cuando dimitió tras lograr que su valor de mercado superase los 10 billones de coronas, en torno un billón de euros. Pues bien, Slyngstad ha explicado con estas palabras lo que para la nación noruega y el destino de sus hijos supone este fondo: "Se puede comparar con haber descubierto petróleo otra vez".

Con algo menos de 5 millones y medio de habitantes, el país nórdico aparece hoy en todas las listas de los principales exportadores de petróleo y gas del mundo. A esta bendición los noruegos suman los beneficios de su fondo soberano. Tras un 2022 de pérdidas por las conmociones en los mercados a raíz de la invasión de Ucrania, un dato de 2023 da idea de su recuperación: sólo en los primeros tres meses de 2023, el fondo ha ganado 76.686 millones de euros gracias a la revalorización de sus inversiones. Como descubrir petróleo cada trimestre, podría decir Slyngstad.

Inversiones para el "futuro" de Noruega

El responsable del fondo soberano es el Norges Bank, una entidad de trayectoria centenaria en el que se guardan formalidades ancestrales como que sea el rey, en este caso Harald V, el que nombra a la mayoría los miembros de la dirección, incluida la actual gobernadora, Ida Wolden Bache (1973). Junto al objetivo propio de cualquier banco central, garantizar la estabilidad de la moneda, el Norges se asigna también la misión de "generar valor añadido mediante la gestión de inversiones" para "crear" y "salvaguardar" un "patrimonio financiero" para las "generaciones futuras" de noruegos.

Todo ello se hace a través del Norges Bank Investment Management, que tiene como director a Nicolai Tangen (1966), del que se suele destacar que posee una formidable colección de arte nórdico, que es compañero de causas filantrópicas de Bill Gates y –lo más importante– que es el máximo responsable de la gestión del "Fondo Gubernamental de Pensiones Global de Noruega", misión que le encomienda el Ministerio de Hacienda.

Iberdrola, BBVA, Cellnex, Repsol, Unicaja y Solaria

En pos de ese objetivo los gestores del fondo mantiene vivas 11.549 inversiones en 69 países de todo el mundo, con un valor total de más de 12 billones de coronas noruegas, un billón largo de euros, con datos de cierre de 2022.

La penetración del Norges Bank en la economía española impresiona. Empecemos por el escaparate de la gran empresa, el IBEX 35. El banco es accionista significativo, es decir, tiene más de un 3% de los derechos de voto, en seis compañías, según los datos consultados por infoLibre en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV):

– 3,65% en Iberdrola, la segunda mayor compañía del IBEX por capitalización.

– 3,03% en el BBVA, la cuarta del IBEX.

– 3% en la teleco Cellnex, la séptima.

– 4,69% en Repsol, la décimo cuarta, después de subir su participación esta semana, colocándose sólo por detrás de Blackrock.

– 5,4% en Unicaja, la trigésima.

– 3,18% en la fotovoltaica Solaria, la trigésimo cuarta.

Omnipresente en el IBEX

Pero las participaciones significativas, las únicas que deben figurar en los registros de la CNMV, no son las únicas que tiene Norges en el IBEX. Ni de lejos. Los datos sobre la actividad del banco consultados por infoLibre permiten seguir con más detalle su capilaridad, siempre teniendo en cuenta que el balance es de cierre de 2022. Norges estaba presente entonces, siempre según esta información, en todas las compañías del IBEX.

Dejando al margen las seis citadas antes, figuraba en las siguientes sociedades, ordenadas de mayor a menor por capitalización: Inditex, Santander, Amadeus, Caixabank, Naturgy, AENA, Arcelormittal, Telefónica, Ferrovial –donde Norges decidió votar a favor del traslado de la empresa a los Países Bajos–, Endesa, Acciona Energía, IAG –el holding de British Airways e Iberia–, ACS, Redeia –en el listado de Norges aparece como Red Eléctrica, integrante del grupo Redeia–, Acciona, Sabadell, Bankinter, Mapfre, Grifols, Enagas, Merlin Properties, Fluidra, Logista, Colonial, Acerinox, Indra, Rovi, Sacyr y Meliá.

Las posiciones de mayor valor de Norges, al cierre de 2022, eran en Iberdrola (2.380,1 millones de euros al cambio de dólares americanos de este miércoles), Santander (1.508,6 millones), Inditex (917,4 millones), Repsol (625,9 millones, si bien sabemos que esta semana ha elevado su participación a 783 millones), Cellnex (746,8 millones), BBVA (676,4 millones), la proveedora de soluciones tecnológicas para viajes Amadeus (544 millones), Telefónica (360,4 millones), Ferrovial (253,2 millones), Caixabank (179,2 millones), AENA (155,1 millones), Bankinter (134,4 millones), ACS (121,3 millones), Redeia (116,9 millones) y Grifols (101,7 millones). Esas son todas sus posiciones por encima de 100 millones.

Más de 15.000 millones de euros

Norges es fuerte en el sector energético. De nuevo con datos de cierre de 2022 –salvo en el caso de Repsol, actualizados–, con su presencia en ocho compañías supera los 3.400 millones en valor de mercado. No va muy a la zaga en banca. Entre los seis bancos del IBEX suma inversiones por un valor de más de 2.600 millones. En sólo cinco grandes firmas de infraestructuras, Norges supera los 680 millones. El poderío de Norges se deja notar también en la industria. A sus posiciones en en el IBEX, con firmas como Arcelormittal y Acerinox, se suman compañías ferroviarias (Talgo, CAF), fabricantes de componentes para automóviles (Gestamp), cristal (Vidriala), envolturas (Viscofan), tubos (Tubacex)...

El fondo noruego aparece en cualquier sector, casi siempre con participaciones bajas, por debajo del 2% o incluso del 1%. Su promedio de porcentaje está en el 1,4%. En total, está en 73 empresas en España, según sus datos a cierre de 2022. Entonces Norges mantenía en España inversiones por un valor de mercado de entre los 15.000 y los 15.500 millones de euros.

Está en en la industria papelera (Iberpapel, Miquel y Costas) y en la minería (Atalaya). Figura en grandes grupos mediáticos, tanto Atresmedia como Mediaset y el Grupo Prisa, en los tres casos por debajo del 1%, según los datos de cierre de 2022. Junto a acciones en las dos socimi del IBEX, Merlin y Colonial, tiene parte de las promotoras Aedas y Neinor. En el negocio hotelero llega a Meliá y NH. En el asegurador, a Mapfre, Catalana Occidente y Línea Directa. En alimentación, a Ebro Foods y DIA. Especial atención presta a otro sector estratégico, la farmacia, con posiciones en Grifols, Rovi (ambas en el IBEX), Pharma Mar y Almiralla.

Sí, el fondo que aparenta no estar finalmente está por todas partes.

